"Scommetto su di Te": si conclude il progetto di prevenzione contro ludopatia Referente territoriale l'associazione IoXBenevento

Si è svolto il 26 giugno 2026, presso il Laboratorio Pedagogico Don Lorenzo Milani di Benevento, l’evento conclusivo del progetto “Scommetto su di Te”, dal titolo “Il valore dell’impegno sociale: percorsi di prevenzione, educazione e partecipazione attiva”.

L’incontro ha rappresentato il momento finale di restituzione e condivisione dei risultati raggiunti attraverso un articolato percorso di prevenzione, sensibilizzazione e supporto sui temi della ludopatia, del gioco d’azzardo patologico e delle dipendenze comportamentali.

Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con capofila nazionale APS Mondo Nuovo di Lucera e referente territoriale per la Campania APS IO X Benevento, con il contributo volontario dell’ODV Un Senso Per La Vita, il progetto ha rappresentato un’importante esperienza di intervento territoriale integrato fondata su prossimità, ascolto e lavoro di rete.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i principali risultati del progetto, che ha raggiunto complessivamente più 516 beneficiari diretti e indiretti, coinvolgendo studenti, docenti, famiglie e cittadini in un articolato percorso di prevenzione, sensibilizzazione e accompagnamento.

Particolarmente significativo è stato il momento dedicato all’esposizione degli elaborati realizzati durante il progetto: materiali creativi, prodotti artistici, slogan e messaggi di sensibilizzazione che hanno raccontato concretamente il percorso di crescita, consapevolezza e partecipazione sviluppato con studenti, minori e partecipanti ai laboratori. Un risultato tangibile di come la prevenzione possa trasformarsi in strumento di espressione, responsabilità e cittadinanza attiva.

Tra i momenti più significativi dell’incontro, gli interventi dei relatori hanno offerto importanti spunti di riflessione sul valore della prevenzione.

Apostolos Pertsemlis, neuropsicologo che ha seguito e accompagnato l’intero percorso progettuale, ha evidenziato la crescente complessità delle nuove forme di dipendenza.

“Le dipendenze comportamentali sono fenomeni complessi che coinvolgono aspetti cognitivi, emotivi e relazionali profondi. Per questo è fondamentale intervenire precocemente, promuovendo consapevolezza, autoregolazione e strumenti concreti di supporto.”

Giuseppe Schipani, Presidente dell’APS IO X Benevento e responsabile e coordinatore del progetto, ha tracciato un bilancio complessivo dell’esperienza, sottolineando il valore del lavoro di rete costruito sul territorio.

“Questo progetto ci ha insegnato che la prevenzione non si costruisce solo attraverso l’informazione, ma soprattutto attraverso relazione, ascolto e presenza costante sul territorio. Lavorare in rete è la strada giusta per generare un impatto reale e duraturo.”

A concludere l’incontro è stato Italo Barbieri, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Benevento, che ha ribadito la necessità di consolidare azioni continuative di prevenzione e supporto.

“Progetti come Scommetto su di Te dimostrano quanto sia importante investire in prevenzione e costruire reti territoriali solide. Solo attraverso una comunità educante coesa possiamo offrire risposte concrete ai bisogni dei giovani e delle famiglie.”

L’evento conclusivo ha confermato il valore di un progetto capace di promuovere non solo informazione e prevenzione, ma anche ascolto, partecipazione e protagonismo attivo, rafforzando una cultura della responsabilità e della consapevolezza condivisa.

Il progetto si chiude con un bilancio positivo, lasciando sul territorio una rete più consapevole, attenta e pronta ad affrontare con strumenti concreti le sfide poste dalle nuove dipendenze