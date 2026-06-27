Benevento: via intervento di manutenzione delle strade dissestate Partirà da lunedì e interesserà numerose aree

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che a partire da lunedì 29 giugno prenderà il via un articolato e vasto intervento di manutenzione delle arterie sul territorio cittadino.

Per il primo lotto le strade interessate saranno le seguenti: via Madonna della Salute (da cui si partirà nella giornata di lunedì), via De Sanctis, via Napoli, via Torre della Catena, via Rummo, via Goduti, via Posillipo, Gran Potenza, via D’Annunzio, via Ponticelli, via Lungo Calore, via Paga, via Munazio Planco, viale Atlantici e via delle Poste. Terminato questo lotto di lavori, si procederà con un'ulteriore tornata su aree stradali che saranno successivamente comunicate.

“E’ un intervento assai importante e cui teniamo particolarmente perché conosciamo bene l’importanza della manutenzione stradale per il decoro urbano e la sicurezza veicolare e pedonale. Utilizziamo risorse comunali per un programma di lavori che a partire da lunedì e per le prossime settimane, interesserà gradualmente tutto il territorio urbano”, spiegano il sindaco e l’assessore.