Benevento, ecco gli elementi che interessano per il salto di qualità Dopo i primi colpi che sono serviti per ottimizzare le risorse dell'organico, si alza l'asticella

Mercato no-stop. E dire che non è neanche iniziato... Ma è così che va. D'altro canto, con i campionati fermi, sarebbe da stupidi non sfruttare tutto questo tempo per imbastire qualcosa di interessante. Soprattutto quando si hanno bene in mente gli obiettivi da raggiungere.

Il Benevento ha finora messo delle toppe ad un organico a cui forse mancava un po' di equilibrio: il direttore Carli è stato chiaro, per il momento lo staff di mercato si è mosso soprattutto sulle cosiddette alternative. Tutte di qualità, sia chiaro. Ma che almeno inizialmente non saranno i profili deputati a far compiere il salto di qualità alla squadra. Le scelte di Schimmenti e Siatounis sono rivolte all'esigenza di ottimizzare le risorse, il “ritorno” di Ceresoli ad un giocatore di sicuro affidamento che piace all'allenatore, la scommessa Logan si spera sia vincente, considerato età (2006) e doti tecniche del giocatore brasiliano.

Ora, senza farsi prendere dalla fretta e dalla voglia di chiudere le trattative ad ogni costo, si va avanti alzando un tantino l'asticella. Da qualche giorno i “rumors” di mercato riportano all'esterno di fascia destra Francesco Ruocco, classe 2001, del Mantova. Il giocatore napoletano potrebbe essere il profilo perfetto per la squadra di Floro Flores, che cerca un “omologo” di Lamesta da piazzare sull'altro versante d'attacco. Il Mantova però ha fatto sapere che non rinuncerà facilmente a Ruocco, a meno che non ci sia una offerta che reputi irrinunciabile. Nel frattempo nelle cosiddette trattative entra in gioco anche il 2003 Antonio Fiori, che nella scorsa stagione ha iniziato nelle file del Mantova, ma ha chiuso in quelle del Frosinone conquistando la A. C'è da dire che nonostante le 16 partite disputate e condite da 4 realizzazioni, il Frosinone non ha fatto valere il diritto di riscatto fissato a un milione e 600mila euro. Ma ora la società ciociara che considera Fiori un giocatore importante vorrebbe rinegoziare il suo acquisto a cifre più basse.

Tra le voci di “interesse” da parte del Benevento fa capolino anche quella che porta al cremonese Luca Zanimacchia, classe '98, concittadino di Caldirola (Desio). Giocatore duttile, oltre che ormai esperto della categoria, che nasce come esterno destro d'attacco, ma può agire su tutto il fronte offensivo o addirittura da laterale di centrocampo (sempre a destra). Quando gioca da classico esterno ama attaccare la profondità e provare a saltare l'avversario nell'uno contro uno. E' anche abile nei calci di punizione e nei rigori.