Nel Sannio nasce la squadra di baby campioni di scacchi: "Magic Mushrooms" La presentazione ufficiale in apertura del “Telesia for Peoples”

"Non è solo la musica ad unire i popoli, ma anche lo Sport che riesce ad abbattere qualsiasi muro. Per questo nell’ambito della tredicesima edizione dell’evento torneremo ad accendere i riflettori sul gioco degli scacchi che a Telese Terme ha una importante tradizione: nella serata inaugurale del Telesia for Peoples del 10 luglio verrà presentata ufficialmente ‘Magic Mushrooms’, una squadra di giovanissime promesse under 10, formata da Leonardo Mele (2018) di Cerreto Sannita, Ubaldo Mancinelli (2017), Gioele Plenzick (2018) e Sofia Sebastianelli (2016) di Guardia Sanframondi, tutti qualificati per le finali dei Campionati giovanili che si disputeranno a Cagliari tra il 29 agosto e il 5 settembre 2026”.

Ad annunciarlo è Mimmo Ragozzino, presidente dell’associazione italoamericana “Icosit”, che promuove e organizza il “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo.

La squadra è nata dall’impegno negli ultimi cinque anni delle ASD Tre Fontane di Sepino (Cb) e Matese Scacchi di Piedimonte (Ce), insieme agli istruttori e agli associati afferenti ai rispettivi club e al maestro Pancrazio Affinito di Telese Terme.

Dopo la presentazione ufficiale i baby campioni (a partire dalle 22,30), saranno a disposizione del pubblico per sfide amichevoli (area bar).

“Siamo onorati – continua il presidente di ‘Icosit’ – che questi giovani e i loro maestri, a cominciare da Pancrazio Affinito, abbiano scelto il palco del ‘Telesia for Peoples’ per presentare ufficialmente la nascita di una squadra di talenti del Sannio nel gioco degli scacchi, frutto di un costante lavoro avviato con l’esplosione della pandemia del 2020 quando nacque un coraggioso sodalizio che ha dato luogo a una generosa rete di amanti del gioco degli scacchi e di appassionati della didattica e della pedagogia”.

L’apertura della tredicesima edizione del Telesia for Peoples sarà affidata allo spettacolo di cabaret di Ciro Giustiniani in programma, appunto, per venerdì 10 luglio.