Per il "centenario" Nicola ecco l'abbonamento numero uno Il presidente ha mantenuto la promessa, omaggiando il tifosissimo Silvio Nicola Ciniglio

Con lo scatto di un centometrista s'è lasciato tutti alle spalle. Silvio Nicola Ciniglio è l'abbonato numero uno della stagione 2026/27 ed ha dimostrato che per arrivare primi non sempre è una questione di età. Nicola, commerciante noto in città, è nato a Nola il 6 settembre del 1927 ed è da sempre tifosissimo della strega. Avrete capito che il prossimo per lui sarà l'anno del centenario, essendo nato due anni prima del Benevento.

Il presidente Vigorito ha conosciuto la sua storia in una recente riunione politica ad Apice e non si è lasciato sfuggire l'occasione. Tanta passione, così tanto amore nei confronti di una squadra di calcio andava premiata. E così il patròn giallorosso ha pensato bene di omaggiare Nicola Ciniglio della tessera numero uno del nuovo campionato del Benevento in serie B. Vigorito gli aveva proposto un posto in tribuna, ma Nicola, “curvaiolo” da sempre, non se l'è sentita di lasciare quei gradoni ed ha voluto un abbonamento di Curva, così come è sua abitudine. Una scelta giovane per un cuore generoso e appassionato. Un tifoso doc, da oggi, non solo per quell'abbonamento, il tifoso numero uno della strega.

Nella foto il presidente Vigorito con Nicola Ciniglio e i suoi parenti con cui si reca ogni volta allo stadio