Benevento, nel mirino un terzino di B Il club di via Santa Colomba sta trattando col Pisa per Beruatto

Dopo una nuova riunione venerdì scorso tra Oreste Vigorito e il suo entourage per definire tutti i contratti della macchina organizzativa del Benevento, il duo Carli – Padella si è messo al lavoro per un nuovo obiettivo di mercato. In attesa della definizione contrattuale di Andrea Ceresoli, il club di via Santa Colomba ha deciso di portare nel Sannio un terzino sinistro di esperienza.

Colpo in difesa

L'interesse è caduto sul giocatore di proprietà del Pisa, nella passata stagione impegnato con la maglia dello Spezia (33 presenze e due gol). Stiamo parlando di Pietro Beruatto. La trattativa è stata già avviata. Ci sono i contatti con la proprietà toscana per trovare l'intesa. Il nome è stato avallato da Antonio Floro Flores intenzionato a lavorare coi giovani secondo quello che è il progetto societario ma con l'ausilio di calciatori esperti nel campionato cadetto. Pare che Beruatto abbia manifestato la voglia di vestire la maglia giallorossa, ci sarebbe già l'accordo con il procuratore ma bisognerà trovare la formula col Pisa.

Partenze

È quindi scontata la partenza di Celia che dopo il suo arrivo a gennaio per dare una mano alla squadra sannita, non rientrerà nei piani per la nuova stagione. In effetti Oreste Vigorito è stato molto chiaro nell'ultima riunione sulla filosofia da seguire: il mercato delle entrate dovrà andare di pari passo con quelle delle uscite. Attualmente è elevato il numero di tesserati in casa Benevento, si farebbe fatica a portare avanti gli allenamenti per il tecnico giallorosso che proprio domani si ritroverà con tutti per la ripresa.

È invece nel Sannio da due giorni Logan venuto con la sua famiglia per adattarsi alla nuova sistemazione. I genitori stanno alloggiando in un albergo in città, il brasiliano ha preferito respirare l'atmosfera di quella che sarà la casa giallorossa a Venticano. Novità anche sul fronte giovani. Stop all'affollamento: il Benevento ha deciso di chiudere i rapporti con alcuni elementi che non troveranno spazio nel Benevento dei big, tra questi: Avolio e Ciurleo. C'è già l'accordo con i calciatori.