Consegnate nuove aule Liceo Musicale di Airola Programma del Ministero dell’Istruzione, che ha concesso alla Provincia di Benevento oltre 2,7 milioni di euro

Consegnate le nuove aule dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN), destinate all’indirizzo del Liceo Musicale.

Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Maria Pirozzi, il sindaco di Airola e consigliere provinciale Vincenzo Falzarano con l’Amministrazione comunale, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il consigliere provinciale Giuseppe Stravino, il corpo docente, gli studenti e i genitori del “Lombardi”, i tecnici della Provincia, il direttore dei lavori e le imprese affidatarie. Con le otto aule, che occupano l’intero primo piano della nuova struttura, verrà dato nuovo slancio alle attività di uno degli indirizzi di studio dell’istituto di largo Capone. Il programma di ampliamento dell’edificio è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, che ha concesso alla Provincia di Benevento oltre 2,7 milioni di euro. Resta ora da completare il piano superiore, dove saranno realizzate altre nove aule con il relativo ufficio.

I lavori hanno subito rallentamenti a causa di imprevisti di natura tecnica legati all’area di sedime, dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 e dell’aumento dei costi provocato dall’inflazione e dalle crisi internazionali degli ultimi anni. Il Settore Edilizia scolastica ha pertanto predisposto perizie di variante e di revisione prezzi, consentendo all’Associazione Temporanea di Imprese Costruzioni Generale Izzo Srl (capogruppo) e De Rosa Officine Srl (mandante) di completare la sistemazione della corte, sostituire il sistema geotermico con un impianto a pompa di calore e solare termico e rendere disponibili il piano seminterrato e il piano rialzato con otto aule.

La dirigente scolastica Maria Pirozzi, intervenendo dopo il tradizionale taglio del nastro tricolore, ha sottolineato il valore delle nuove aule anche sotto il profilo didattico per un liceo che può già annoverare tre propri allievi tra i componenti dell’Orchestra Nazionale. Ringraziando la Provincia e l’Amministrazione comunale per quanto realizzato a favore del Liceo Musicale, ha inoltre chiesto al presidente Lombardi di intitolare la nuova ala dell’istituto alla compianta dirigente Marilina Cirillo, ricordandone l’eccezionale impegno per la didattica, gli studenti e la crescita del “Lombardi”.

Sono quindi intervenuti il sindaco di Airola e consigliere provinciale Vincenzo Falzarano, che ha evidenziato le difficoltà incontrate dagli enti locali nella realizzazione delle opere pubbliche, assicurando il massimo impegno per portare avanti la programmazione istituzionale, e il vicesindaco Michele Napoletano, che ha sollecitato la Provincia a realizzare ulteriori interventi a favore dei giovani. Il consigliere provinciale Giuseppe Stravino ha invece rimarcato il valore formativo rappresentato dalla consegna di nuove strutture scolastiche.

A concludere gli interventi è stato il presidente della Provincia, Nino Lombardi, che ha evidenziato il forte legame tra la comunità di Airola e il prestigioso Istituto “Lombardi”, considerato un punto di riferimento per l’identità culturale del territorio. Ha inoltre assicurato l’impegno della Provincia a procedere, secondo le previste procedure amministrative, all’intitolazione della nuova ala del Liceo Musicale alla dirigente Marilina Cirillo e ha annunciato che proseguirà il programma di consegna delle nuove strutture scolastiche realizzate dall’Ente.

Nel corso della cerimonia alcuni studenti del Liceo Musicale si sono esibiti in intermezzi musicali. In particolare, Marco Liguori ed Emanuele Suppa hanno eseguito un duetto al pianoforte. La dirigente scolastica ha ricordato che ogni aula del nuovo plesso è stata dotata di un pianoforte.