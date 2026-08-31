Torna "Apice in Gioco": cresce l'attesa per l'evento del 12 e 13 settembre Animerà per la seconda volta il suggestivo Castello dell’Ettore

Torna “Apice in Gioco”, l’evento ludico-culturale gratuito patrocinato dal Comune di Apice, che nasce dall’omonima Associazione di Promozione Sociale Apice in Gioco e che il 12 e 13 settembre dalle 10:00 alle 19:00 animerà per la seconda volta il suggestivo Castello dell’Ettore, gestito dai Fratelli Licciardi, nel borgo di Apice Vecchio (BN). La manifestazione è organizzata dall’Associazione Apice in Gioco APS, presieduta da Tufo Giuseppe Riccardo, ideatore e coordinatore generale, con il lavoro del direttivo composto da Pignone Fabio Antonio (vicepresidente), Sagliocco Antonio (segretario), Ferraro Antonella, Ferragamo Antonio, Bortone Giusy Florenzia e De Nigris Rita. Una novità importante caratterizza questa edizione: da quest’anno l’associazione entra a far parte de “La Tana dei Goblin Nazionale”, la più grande realtà associativa ludica italiana, diventando ufficialmente “Tana dei Goblin Apice”. Un ingresso che rafforza il legame dell’evento con la rete ludica nazionale e che porterà sul territorio la collaborazione di altre Tane della Campania, come quelle di “Caserta”, “Benevento” e “Salerno” oltre ad altre associazioni del settore come Lud Hub, Janara, Dado Critico, La Ferriera del Drago, Fallimento Critico Spazio@perto, con la possibilità concreta che altre realtà regionali si aggiungano nei prossimi giorni. Due giornate ricche di attività per tutte le età: tanti giochi da tavolo e giochi di ruolo, seguiti da esperti del settore; un’area dedicata alla nona arte, con fumettisti e illustratori che esporranno le proprie opere, e un laboratorio di disegno coordinato dal fumettista Raffaele Forte, insieme a Sara Ianniello e Nadia Menna, tantissime le realtà fumettistiche che parteciperanno occupando il primo piano del Castello; una sezione interamente dedicata agli scacchi e relativi tornei, con la partecipazione dell’International Chess Connect Association (ICCA), capitanata da Massimiliano Trematerra e dell’Associazione Scacchi di Piedimonte Matese (CE), presieduta da Riccardo Bisceglia, che organizzeranno anche una scacchiera grande per avvicinare i più piccoli ai primi passi del gioco; e una suggestiva stanza a tema Harry Potter, allestita dall’artista Donato Licciardi, pensata per immergere grandi e piccoli in un’atmosfera magica. Per l’occasione, la torre del Castello dell’Ettore ospiterà una mostra di pittura e scultura contemporanea. Un dialogo suggestivo tra la storia e l’arte del presente. Esporranno: Antonio Frusciante, Mario Mascia, Angelo Pescatore, Donato Licciardi – Artisti e Docenti con linguaggi diversi che attraversano esplorando materia, forma e visione. Non mancherà Pompieropoli, gestita dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sez. di Benevento, presieduta da Giovanni Materazzi: una palestra pensata per sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della sicurezza domestica e a 360 gradi. È stata stipulata la convenzione con l’I.P.S.A.R. “LE STREGHE” di Benevento, rappresentato dalla Dirigente Scolastica Paola Guarino, per l’attivazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). “Apice in Gioco” contribuirà a offrire ai suoi giovani un’opportunità di ulteriore crescita, condividendo con alunni e docenti gli aspetti organizzativi in tutte le sue forme garantendo crediti formativi per i suoi studenti. La sezione Softair, esterna al castello, con dimostrazioni e attività per appassionati e curiosi, sarà curata dalla ASD P4RABELLVM, in palio piccoli premi e gadget da vincere. Inoltre, vi sarà la presenza di Origo market, una piattaforma digitale che attraverso il marketplace online e la presenza agli eventi sul territorio, sostiene piccole e medie realtà agricole, artigiani del gusto e produttori locali, trasformando il consumo in un’esperienza culturale oltre che alimentare. La locandina dell’evento è stata ideata e realizzata dagli artisti Sara Ianniello, Nadia Menna, Antoniopio Menna e Alessia Autiero, con il contributo e la supervisione di Raffaele Forte. Il Castello dell’Ettore si prepara così ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, due giornate di giochi, arte e comunità; Apice in Gioco punta ad affermarsi come appuntamento consolidato nel panorama ludico della Campania.