Incendio ad Airola: Legambiente: attivare procedure gestione emergenza "Trasparenza e tempestività sono condizioni essenziali per garantire sicurezza e fiducia"

"Mentre le operazioni di spegnimento proseguono grazie al lavoro dei vigili del fuoco e in attesa di chiarire rapidamente la matrice dell'innesco, è necessario attivare senza ritardi tutte le procedure di prevenzione comportamentale previste per la gestione delle emergenze ambientali e sanitarie: informazione tempestiva alla popolazione, misure di autoprotezione e valutazione del rischio per le comunità esposte. In questo senso, l'ordinanza emanata dal Comune di Airola rappresenta un primo passo, da aggiornare nelle prossime ore in base all'evoluzione dell'evento".

A chiesderlo è Legambiente iche spiega: "In presenza di combustioni che coinvolgono rifiuti e materiali potenzialmente critici, è altrettanto indispensabile avviare immediatamente i monitoraggi ambientali di qualità dell'aria, delle ricadute al suolo e delle matrici sensibili, così da definire con dati certi l'impatto del rogo e orientare le decisioni delle autorità competenti. Trasparenza e tempestività sono condizioni essenziali per garantire sicurezza e fiducia alle comunità coinvolte", si legge in una nota. Legambiente Campania e il circolo Legambiente Valle Caudina "continueranno a seguire l'evoluzione della situazione, chiedendo piena chiarezza sulle cause dell'incendio e un rafforzamento dei controlli nei siti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, troppo spesso esposti a criticità che mettono a rischio ambiente e salute".