Sport, salute e inclusione: presentato progetto per San Giorgio del Sannio Tre giorni di sport, prevenzione, benessere Appuntamento il 5, 6 e 11 settembre

È stato presentato questa mattina, nella Sala della Rocca dei Rettori, “Sport, Salute e Benessere, Inclusione e Comunità”, il progetto che porterà a San Giorgio del Sannio, il 5, 6 e 11 settembre, un ricco programma di attività sportive, iniziative per la salute, prevenzione e momenti di aggregazione.

La conferenza stampa, moderata da Achille Mottola, ha visto gli interventi del sindaco di Benevento Clemente Mastella, della direttrice generale dell’ASL di Benevento, Tiziana Spinosa, e di Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti.

A illustrare il progetto è stata Giovanna Annese, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di San Giorgio del Sannio, che ha presentato le attività e la rete di soggetti che hanno reso possibile l’iniziativa.

«Questo progetto nasce dalla volontà di mettere insieme tante realtà diverse e trasformare lo sport in un’occasione concreta di prevenzione, benessere, inclusione e partecipazione. Abbiamo scelto di costruire una rete ampia e trasversale, perché crediamo che quando istituzioni, associazioni, scuola, mondo dello sport e volontariato lavorano insieme si possano creare iniziative capaci di coinvolgere davvero tutta la comunità. Saranno tre giornate aperte a tutti, con tante attività gratuite, pensate per bambini, ragazzi, famiglie e adulti. L’obiettivo è semplice, stare insieme, fare sport, prendersi cura della propria salute e vivere il nostro territorio» dichiara Giovanna Annese.

Sono oltre 50 le realtà coinvolte, tra enti e istituzioni, mondo dello sport olimpico e paralimpico, scuola, associazionismo, volontariato e diverse realtà del territorio.

Grande spazio sarà dedicato alla prevenzione e alla salute con il Villaggio della Salute, dove saranno disponibili gratuitamente screening oncologici per il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, consulenze diabetologiche con misurazione della glicemia, visite oculistiche, consulenze nutrizionali sulla sana alimentazione e tante altre attività dedicate alla prevenzione, alla salute e al benessere.

In programma anche attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti, sul corretto utilizzo degli antibiotici, sull’importanza del lavaggio delle mani e su altri temi legati alla prevenzione.

Ampio spazio sarà dedicato allo sport, con dimostrazioni di discipline olimpiche e paralimpiche, fitness all’aperto e tornei, oltre ad attività motorie e iniziative dedicate all’inclusione e alla partecipazione di tutte le età.

Il programma sarà arricchito da numerose altre attività, momenti di animazione, iniziative delle associazioni, attività per famiglie e occasioni di incontro e socialità.

Per i più piccoli sarà allestito il Villaggio dei Bambini, con attività dedicate, gonfiabili e schiuma party.

Non mancheranno inoltre gli spazi dedicati alla sana alimentazione e alle produzioni del territorio con Coldiretti – Campagna Amica, insieme a iniziative pensate per favorire la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera comunità.

Tutte le attività saranno gratuite e rivolte alla comunità, con l’obiettivo di creare un grande momento di partecipazione e promuovere, attraverso lo sport, una maggiore attenzione al benessere, alla salute, all’inclusione e alla prevenzione.

L’appuntamento è a San Giorgio del Sannio il 5, 6 e 11 settembre.