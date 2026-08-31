Lavori a via Posillipo, divieto di sosta e fermata da martedì alle 16 Per il rifacimento dell'asfalto

Dal pomeriggio di domani martedì primo Settembre fino alle prime ore del mattino di sabato 5 settembre Via Posillipo sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'asfalto. L'intervento sarà effettuato solo ed esclusivamente nella fascia oraria 21:00 - 6:00 con circolazione veicolare sempre ammessa nella forma del senso unico alternato gestito da movieri e / o impianti semaforici. Dalle ore 16,00 di domani martedì primo settembre vigerà invece il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta ed attuazione per il solo tempo strettamente necessario contestualmente all'avanzare dei lavori.

