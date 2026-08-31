Dal pomeriggio di domani martedì primo Settembre fino alle prime ore del mattino di sabato 5 settembre Via Posillipo sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'asfalto. L'intervento sarà effettuato solo ed esclusivamente nella fascia oraria 21:00 - 6:00 con circolazione veicolare sempre ammessa nella forma del senso unico alternato gestito da movieri e / o impianti semaforici. Dalle ore 16,00 di domani martedì primo settembre vigerà invece il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta ed attuazione per il solo tempo strettamente necessario contestualmente all'avanzare dei lavori.
Lavori a via Posillipo, divieto di sosta e fermata da martedì alle 16
Per il rifacimento dell'asfalto
Benevento.
Dal pomeriggio di domani martedì primo Settembre fino alle prime ore del mattino di sabato 5 settembre Via Posillipo sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'asfalto. L'intervento sarà effettuato solo ed esclusivamente nella fascia oraria 21:00 - 6:00 con circolazione veicolare sempre ammessa nella forma del senso unico alternato gestito da movieri e / o impianti semaforici. Dalle ore 16,00 di domani martedì primo settembre vigerà invece il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta ed attuazione per il solo tempo strettamente necessario contestualmente all'avanzare dei lavori.
Dal pomeriggio di domani martedì primo Settembre fino alle prime ore del mattino di sabato 5 settembre Via Posillipo sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'asfalto. L'intervento sarà effettuato solo ed esclusivamente nella fascia oraria 21:00 - 6:00 con circolazione veicolare sempre ammessa nella forma del senso unico alternato gestito da movieri e / o impianti semaforici. Dalle ore 16,00 di domani martedì primo settembre vigerà invece il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta ed attuazione per il solo tempo strettamente necessario contestualmente all'avanzare dei lavori.