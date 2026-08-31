Finale Città Spettacolo e partita: Mastella e Cappa: test superato senza disagi I ringraziamenti alle forze dell'ordine e ha chi ha lavorato per gestire gli eventi

"Si è concluso ieri sera, con l'evento, che ha visto una straordinaria affluenza di pubblico come numerosi altri di questa edizione, di Alessandro Siani in Piazza Cardinal Pacca, il festival Benevento Città Spettacolo. Nonostante il pubblico folto e la concomitanza con un evento sportivo di rilievo, il match di serie B tra Benevento e Sudtirol, tutto si è svolto senza alcun disagio", è quanto affermano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico Attilio Cappa. "Il merito di questo risultato va prima di tutto ai cittadini e al loro senso civico e a chi ha reso possibile ciò con il proprio lavoro. Ringraziamo le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale per la professionalità e la presenza costante sul territorio, che hanno garantito sicurezza e fluidità della circolazione in ogni fase della manifestazione. Un ringraziamento speciale va inoltre ai tanti volontari, alla Fondazione Città Spettacolo e a tutta l'organizzazione della manifestazione, fino agli addetti alla sicurezza: un impegno silenzioso ma essenziale, che ha reso possibile uno spettacolo per tutti, con disagi pari a zero. Il piano traffico e sosta predisposto per l'occasione ha trovato riscontro nel comportamento responsabile dei cittadini: gli utenti hanno trovato risposta nelle aree individuate, da Viale San Lorenzo a Piazzale Catullo, fino alla Stazione Appia, mentre le strutture di Via del Pomerio e Porta Rufina hanno garantito ulteriore disponibilità, dimostrandosi prezioso e avviando la città verso la best practice dei parking coperti. Un dato che conferma quanto Benevento sappia rispondere con maturità e senso di comunità anche nelle giornate più complesse. Si è potuti così coniugare accoglienza, cultura e organizzazione, senza ingorghi e disagi", concludono il sindaco e l'assessore.

