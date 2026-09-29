A Montefalcone di Val Fortore nessun bambino è straniero Scuola e Progetto SAI insieme per costruire il “noi”

Ci sono immagini semplici che, più di tante parole, riescono a raccontare il significato autentico dell’integrazione. Una di queste è quella di bambini che giocano, sorridono e crescono insieme, senza chiedersi da dove venga l’altro. È questo il senso del percorso condiviso dal Progetto SAI di Montefalcone di Val Fortore, gestito da Ametista Cooperativa Sociale Onlus, e dall’Istituto Comprensivo Statale “O. Fragnito”, plesso di Montefalcone di Val Fortore: mettere al centro i bambini e la scuola come luogo privilegiato di incontro, conoscenza, crescita e inclusione. Guardandoli insieme, ci si accorge di una cosa fondamentale: le differenze che spesso noi adulti vediamo, loro non le vedono. Per un bambino non conta da dove vieni, quale lingua parlano i tuoi genitori, il colore della tua pelle o quale sia la tua storia. Ed è proprio per questo che la scuola è molto più di un luogo in cui si imparano le materie. È il primo spazio nel quale si impara a stare insieme, a conoscersi, ad aiutarsi e a rispettarsi. È il luogo in cui ogni bambino deve poter sentirsi, prima di tutto, semplicemente un bambino. A Montefalcone di Val Fortore questa realtà prende forma ogni giorno attraverso la presenza di bambini con storie, culture e provenienze differenti, ma accomunati dalla stessa voglia di crescere, giocare, imparare e sentirsi parte della comunità. Non bambini divisi tra “noi” e “loro”, ma bambini capaci di dire semplicemente: “noi”. Perché integrazione non significa chiedere a qualcuno di diventare uguale agli altri. Significa creare spazio per tutti, permettendo a ciascuno di portare con sé la propria storia, la propria identità e le proprie radici. Stare insieme, dunque, non significa cancellare le differenze, ma imparare a conoscerle e a viverle senza paura. E forse è proprio questo che i bambini ci insegnano ogni giorno. Guardiamoli: sono qui, insieme, felici di condividere un gioco, un sorriso, un momento. A Montefalcone di Val Fortore nessun bambino è straniero. Perché una comunità vera non ti chiede prima da dove vieni. Ti chiede soltanto di camminare insieme. Il percorso portato avanti dal Progetto SAI e dall’Istituto Comprensivo Statale “O. Fragnito” rappresenta un esempio concreto di come l’inclusione possa diventare esperienza quotidiana, partendo proprio dalla scuola e dalle nuove generazioni. Perché da soli possiamo attraversare una strada. Insieme, invece, possiamo attraversare anche il mare più grande. E oggi, guardando questi bambini sorridere e stare insieme, possiamo dirlo con semplicità: qui apparteniamo tutti. Perché la parola più importante non è “io”. È “noi”.

