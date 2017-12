Palazzo Mosti: buone notizie per 13 lavoratrici Incremento del part time, esulta la Cgil, Franzé: "Si tratta di risorse importanti"

La Flp Cgil con Giannaserena Franzè e gli Rsu Caruso e Timossi plaude per il risultato raggiunto al Comune di Benevento, con l'incremento del part time per 13 lavoratrici: "Importante segnale dato dall' amministrazione ai lavoratori del Comune di Benevento. La giunta ha deliberato l' incremento dell' impiego orario, per tutte le lavoratrici part time, 13 unita' di personale, arriveranno al massimo consentito dalla legge, il 90%. Questo è lo step finale che mancava, perché un primo incremento lo avevamo chiesto ed ottenuto, già con la precedente amministrazione.

Si tratta dunque della conferma e del riconoscimento, da parte di amministrazioni diverse, della professionalità e della abnegazione che queste lavoratrici esprimono quotidianamente da anni. La fp cgil, è' orgogliosa di rappresentarle tutte, da anni, e di aver compiuto con loro anche questo ulteriore importante passo.

Si tratta di risorse giovani e versatili, che in questi anni si sono rese disponibili a lavorare in diversi settori della macchina comunale, e

Che continueranno ad essere una importante risorsa, per un ente, che si appresta ad avere sempre piu' difficoltà operative, a causa dei numerosi pensionamenti che interverranno nel prossimo futuro".