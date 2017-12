Benevento: aumentano le imprese diminuiscono i posti di lavoro Unico capoluogo di provincia in Campania dove cala il numero degli occupati

Aumentano le imprese, diminuiscono i posti di lavoro. E' il paradosso che riguarda Benevento e che emerge dai numeri del registro delle imprese.

Andando ad analizzare i dati del 2017 (III trimestre) e confrontandoli con quelli del 2016, emerge infatti che a Benevento c'è stata una crescita imprenditoriale dell'1 per cento, che nonostante l'esiguità della percentuale è comunque in linea con quella che c'è stata a livello nazionale. Più di duecento imprese in più in un anno è il bilancio che riguarda Benevento: 29800 imprese al terzo trimestre del 2016, più di 30mila al terzo trimestre 2017.

Un dato legato alla crescita in particolare delle aziende energetiche (+28 per cento), di quelle legate all'istruzione (+7 per cento) e di quelle che si occupano di estrazione di minerali (+ 5 per cento), da segnalare anche la modesta ripresa delle imprese delle costruzioni (+1 per cento), dopo gli anni orribili appena trascorsi che hanno visto questo tipo di aziende letteralmente decimate.

Per contro, da segnalare ancora un calo del numero di imprese del manifatturiero (-0,7 per cento), delle imprese di trasporto (-1,8 per cento) e soprattutto delle imprese assicurative e finanziarie (-4 per cento).

Un aumento del numero di imprese che tuttavia non corrisponde anche ad un aumento del numero di occupati: secondo il registro imprese infatti si assiste a un calo dello 0,3 per cento del numero di lavoratori a Benevento.

Se nel 2016 c'erano in totale 48286 addetti nelle imprese di Benevento, nel 2017 si sono ridotti di oltre cento unità: e Benevento in tal senso è l'unico capoluogo di provincia in Campania che presenta un calo del numero di lavoratori.

Crisvel