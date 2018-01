Quanto valgono carni e vini del Sannio? Tanto, lo dice Ismea Benevento al top per il valore dei suoi marchi dop e igp

Quanto vale il cibo sannita? E il vino? Ancora poco, ma i dati che emergono dal rapporto Ismea appaiono interessanti. Innanzitutto per quel che riguarda il food: si scopre dai dati, infatti, che l'impatto economico delle carni dop sannite è uno tra i più forti in Italia. Il vitellone bianco dell'Appennino centrale, unica dop delle carni fresche nel Sannio, razza che come si ricorderà è allevata a San Giorgio la Molara, ha un impatto economico sul territorio di 2,3 milioni di euro.



In questo comparto Benevento è decima in Italia e prima del sud per il valore della sua produzione nel comparto delle carni fresche.

Valori completamente diversi quando si parla di vino: Benevento, che come si ricorderà è tra le province più vitate d'Italia, con le sue dop e le sue igp è regina in Campania.



La produzione di vino sannita, in particolare di quello sfuso, vale oltre quasi 18 milioni di euro, seguita da Avellino (con 9 milioni) e Napoli (con poco meno di 3 milioni).

Dati che tuttavia non consentono a Benevento di entrare nella classifica delle prime venti province italiane per valore della produzione vinicola: domina il nord, con Piemonte e Toscana ovviamente.



I numeri, però, sono in rialzo rispetto agli anni precedenti, con il valore dell'impatto territoriale dei prodotti tipici sanniti che cresce, e testimonia ancora una volta che il settore food può dare ancora tanto al territorio. Trova quindi conferma il successo di un modello produttivo che scommette sulla qualità, rispondendo a una domanda che sempre più riconosce e apprezza l’origine come elemento di distintività riconducibile alle Indicazioni Geografiche. La reputazione di queste produzioni, infatti, si è consolidata intorno a un concetto di “valore geografico” . Una partita che sta dando buoni risultati e che forse, con più impegno, potrebbe portare il territorio a una larga vittoria



Crisvel