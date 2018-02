Strategie d’impresa, nuovo appuntamento de "Il credito amico" Al convegno organizzato da Confindustria interverrà anche l'avvocato Oreste Vigorito

Giovedì 8 febbraio, con inizio alle ore 15 presso il Complesso San Vittorino a Benevento si svolgerà il secondo appuntamento de “Il Credito Amico” ciclo di incontri volti a creare un rapporto ed un dialogo sempre più stringente tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio.

L’iniziativa è organizzata da Confindustria Benevento in collaborazione con il Cerved, primo operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili.

Dopo aver affrontato il tema del sistema di valutazione delle imprese che ha consentito, durante il primo incontro, di focalizzare l’attenzione sugli aspetti in grado di incidere sul rating e sui parametri valutativi che influenzano il sistema creditizio, esamineremo durante il convegno dell’8 febbraio la capacità di concedere ed ottenere credito nell’ambito di una strategia d’impresa.

“Stiamo portando avanti un vero e proprio percorso di formazione ed avvicinamento tra banche ed imprese - spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento -. Cerchiamo attraverso dati, analisi, esperienze e case history di conoscere meglio il sistema creditizio e le leve che muovono determinati meccanismi.

Attraverso l’inquadramento dello scenario che caratterizza il tessuto economico imprenditoriale cercheremo di offrire a banche ed imprese gli strumenti necessari per colmare il gap di comunicazione ancora esistente tra i due sistemi. L’incontro dell’8 febbraio accenderà i riflettori sull’importanza della strategia d’impresa quale viatico per definire un percorso di crescita sostenibile anche attraverso la leva creditizia. I segnali positivi che caratterizzano il sistema delle imprese e che iniziavano ad intravedersi già nel 2016, si rafforzano anche nel 2017 sia relativamente ai conti economici che agli indicatori di solidità delle imprese. Nel complesso i risultati fatti registrare dal Mezzogiorno sono positivi ma i miglioramenti in atto sono ancora insufficienti per recuperare i livelli di redditività pre –crisi, come mostrano i dati di bilancio.”

Di questo e di altro si discuterà nel corso del secondo appuntamento de Il Credito Amico.

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per ogni presenza effettiva. Il Programma dei lavori prevede: l'introduzione di Liverini e a seguire gli interventi di Fabrizio Russo, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento; Guido Zigni, Direttore Commerciale Corporate Cerved (Concedere ed ottenere credito nella strategia d’impresa); Oreste Vigorto, presidente del Benevento Calcio, presidente Gruppo IVPC ed editore di Ottopagine.it ed ottochannel tv (La ripresa e le PMI: quali spazi per una crescita sostenibile?); Guido Romano, responsabile Studi Economici e Relazioni Esterne Cerved (Lo standing reputazionale dell’impresa) e Francesco Saverio Coppola, presidente Comitato Scientifico Osservatorio Banche-Imprese. I lavori saranno moderati dal giornalista Nando Santonastaso.