Bonifiche: pioggia di milioni dalla Regione Ecco l'elenco dei comuni beneficiari dei fondi

Pubblicato sul burc della Regione Campania il piano regionale di bonifica aggiornato: pioggia di fondi per i comuni campani: 160 milioni più 40 che serviranno al trattamento e allo smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della regione. “Nel campo delle bonifiche – spiegano da Palazzo Santa Lucia - la Regione ha operato in una duplice direzione: bonifiche del territorio e salvaguardia ambientale nei territori interessati dall’abbandono e dallo smaltimento illegale di rifiuti attraverso interramenti e combustione non controllata”.

Nella fotogallery l'elenco dei comuni beneficiari dei fondi regionali