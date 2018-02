Ape volontaria, Bosco Uil: "E' stata una scelta del Governo" "Ora saranno i lavoratori a valutare liberamente se utilizzarla o meno"

La Uil Avellino/Benevento tiene a precisare che l’Ape volontaria è stata una scelta del Governo, e ora saranno i lavoratori a valutare liberamente se utilizzarla o meno. A noi, invece, interessa sottolineare quanto ottenuto su un altro fronte, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e all’impegno del Sindacato.

Siamo riusciti, cioè, a reintrodurre un principio di flessibilità in virtù del quale 15 categorie di lavori gravosi, i disoccupati, le persone con forti disabilità e chi presta loro assistenza possono accedere alla pensione a 63 anni, senza costi, con l’Ape sociale.

“Nella prossima legislatura - dichiara Fioravante Bosco Uil Avellino Benevento - chiederemo che si avvii la terza fase sulla previdenza per affrontare il tema della flessibilità per tutti a 63 anni, in media con quanto avviene nel resto d’Europa, per eliminare le disparità di genere che penalizzano le donne, per valorizzare il lavoro di cura e per dare più peso alle future pensioni dei giovani penalizzati da una contribuzione discontinua”.

Redazione Bn