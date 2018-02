Licenziamenti: domani sciopero di 24ore dipendenti Marozzi La protesta contro la procedura di licenziamento collettivo di 85 lavoratori



“Sciopero di 24 ore domani, venerdì 23 febbraio, dei lavoratori delle autolinee Marozzi”. A proclamare l’iniziativa di protesta che riguarderà il trasporto interregionale via bus, sono unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna a seguito “della procedura di licenziamento collettivo per 85 lavoratori”.

“Dopo due incontri di confronto sulla procedura in corso al Ministero del Lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali - non ci sono ancora elementi concreti per scongiurare i licenziamenti. Per questo, dopo il primo sciopero dello scorso 11 febbraio, torniamo a protestare nel rispetto della legge, in attesa dell’incontro programmato per il prossimo 28 febbraio, dal quale - sostengono infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna - ci attendiamo una svolta positiva della vertenza”.