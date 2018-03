Schiarita nella vertenza Trotta Bus: arrivano gli stipendi Chiarimento dopo l'incontro di ieri in Comune

Schiarita dopo l'incontro di ieri a Palazzo Mosti nella vertenza Trotta Bus. Nella giornata di ieri una ventina di autisti dell'azienda del trasporto pubblico cittadino aveva raggiunto la sede del Comune di Benevento dopo l'invio di una lettera dell'azienda che dichiarava di non apprezzare alcune iniziative messe in campo dai lavoratori.

I dipendenti erano in allarme anche per il mancato accredito degli stipendi di gennaio, nonostante le promesse dell'azienda di pagare la mensilità entro l'inizio della settimana.

I lavoratori sono stati ricevuti dal vicesindaco Luigi Ambrosone e dal dirigente comunale Catalano e a loro hanno spiegato la situazione di disagio che stanno vivendo.

Nell'arco dell'incontro come spiegato da rappresentanti sindacali, sono stati contattati i vertici della Trotta Bus che hanno spiegato la situazione e dato rassicurazioni ai lavoratori. Per quanto attiene agli stipendi Trotta ha garantito che gli accrediti sono partiti proprio nella giornata di ieri, e che dunque i lavoratori entro lunedì riceveranno la mensilità di gennaio.

Ribadita inoltre la volontà di proseguire le trattative e di incontrarsi nei prossimi giorni per discutere della gestione del trasporto pubblico cittadino. Il tavolo tecnico, dunque, resta convocato così come i prossimi incontri tra azienda, Comune e sindacati.

Cosimo Pagliuca, rappresentante sindacale, ha spiegato: "Abbiamo ricevuto disponibilità dall'azienda per continuare a discutere di come migliorare il servizio e risolvere i problemi. Per quanto attiene gli stipendi, inoltre, il problema è stato risolto. Al momento è importante proseguire in un rapporto di collaborazione tra azienda, comune e dipendenti senza alimentare tensioni".

