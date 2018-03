Domenica a Benevento prima edizione del mercato di Slow food Parteciperanno agricoltori che puntano sul biologico

Domenica s’inaugura a Benevento, in piazza Risorgimento, la prima edizione del Mercato della Terra del Sannio, il progetto ideato da Slow Food Italia per avvicinare i produttori ai consumatori, attraverso la proposta di prodotti di qualità a prezzi giusti e con metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food e che preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità.



Il Mercato della Terra del Sannio è il quarto nato in Campania e la città di Benevento è il primo esempio di Mercato a cadenza mensile (avrà luogo la terza domenica di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00) in un capoluogo di provincia della Campania.



E’ stato ideato dalla Condotta Slow Food Benevento e realizzato in collaborazione con il Comune di Benevento, CNA, Enti, cittadini e altri soggetti interessati .

"Insieme all’assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento , Luigi Ambrosone, abbiamo cercato di creare un nuovo spazio di incontro fra consumatori e produttori alimentari e artigianali. Il Mercato della Terra del Sannio, infatti, non è solo un posto dove il cibo si compra e si vende. È un progetto costruito attorno all'idea multidisciplinare del cibo di Slow Food: non solo una fonte di nutrimento, ma le nostre storia e identità, cultura e salute, terra e futuro".



L’area mercatale sarà al coperto e ospiterà oltre 30 aziende. Gli agricoltori presenti utilizzano tutti criteri di agricoltura biologica e sostenibile. Un’area sarà dedicata a “Casa Slow Food”, ovvero il luogo in cui svolgere Laboratori del Gusto e attività di Educazione per i più piccoli. All’interno del Mercato della Terra del Sannio saranno inoltre presenti gli artigiani del territorio, ovvero i maestri ceramisti, gli artigiani della pietra, gli impagliatori e i fioristi, oltre a un’area dedicata a Enti e Associazioni

All’inaugurazione prevista alle ore 10,30, interverranno il Presidente Slow Food Italia Gaetano Pascale, il Presidente Slow Food Campania Giuseppe Orefice, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Vice Sindaco Luigi Ambrosone, il Presidente della Camera di Commercio di Benevento Antonio Campese e il Presidente della CNA – Confederazione Nazionale Artigianato di Benevento Giuseppe Oliviero.