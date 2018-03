Serluca: "Gli stipendi li pagherà Trotta" L'assessore al bilancio: "pagheremo l'azienda visto che ha Durc positivo"

In merito alla vertenza Trotta e ai ritardi nei pagamenti dei dipendenti l'assessore al Bilancio del Comune di Benevento Maria Carmela Serluca ha voluto fornire alcune precisazioni: "Il Comune aveva attivato la procedura sostitutiva per pagare gli stipendi ai dipendenti. La determina era in fase di lavorazione e i ritardi erano dovuti semplicemente a questo, ovvero applicare le procedure necessarie. Nelle ultime ore però abbiamo scoperto che il Durc di Trotta è positivo, quindi pagheremo l'azienda che a sua volta pagherà i dipendenti. È più conveniente sia per noi che per i dipendenti".