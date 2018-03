Asilo nido: "Alle maestre proposte assurde di orario lavoro" La Cgil Fp: "Perderebbero indennità di turno e buono pasto"

"Proposta irricevibile", bollata così da Cgil Fp la rimodulazione dell'orario di lavoro per le lavoratrici dell'asilo nido di Benevento. Giannaserena Franzè, infatti, nel merito dichiara: " Avendo ricevuto informativa preventiva inerente una nota del Dirigente prot.n.26834 del 16.03.2018 la FP CGIL ha ritenuto urgente e assolutamente necessario chiedere un incontro con lo stesso, concernente la nuova articolazione dell' orario di lavoro da osservarsi presso l' asilo nido comunale, in seguito ad un ignoto quanto immotivato stravolgimento del servizio che avrà concrete ripercussioni sia sui dipendenti che sulle funzionalità dello stesso, viepiù in assenza di particolari esigenze da nessuna parte emerse in merito a tale decisione.

Le lavoratrici sono una tra le categoria professionali del comune di Benevento piu' gravate dal disagio quotidiano, dovuto ad un lavoro di per se' impegnativo e delicato, nonchè in un numero inadeguato di unita', rispetto al numero di bambini da seguire e curare quotidianamente.

La rimodulazione proposta appare, quindi irricevibile, perche' tale da determinare la perdita dell' indennita' di turno e del buono pasto, attualmente percepiti per ogni giorno di presenza, ai sensi della delibera di giunta del 2016, con la quale fu "disegnato" il servizio, alla luce delle esigenze espresse dall' utenza, (attraverso un sondaggio effettuato tra i genitori dei bambini iscritti), nonche' del vigente contratto decentrato.

Anche il nuovo ccnl di prossima vigenza, all' articolo 5, prevede che le questioni concernenti "l'articolazione delle tipologie dell' orario di lavoro", siano oggetto di "informativa" e di "confronto" con le parti sociali, per cui ci auguriamo che si voglia operare nel rispetto del contratto decentrato, nonche' di quello nazionale vigente e di quello di prossima vigenza.

Per tali ragioni abbiamo esplicitamente richiesto di non dare operativita' alla rimodulazione del servizio già a partire dal 3 Aprile, come indicato nella disposizione, poiché la stessa manifesta un’ legittimità, in quanto adottata in spregio delle procedure di cui al CCNL vigente, nonche' del CCDI".