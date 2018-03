Meet Up 5S: "Trotta, siamo al grottesco e il Comune che fa?" Partecipazione a Cinque Stelle: "Che aspetta Palazzo Mosti ad intervenire?"

Anche il meet up Partecipazione a Cinque Stelle interviene sulla vicenda di Trotta Bus criticando la gestione dell'azienda del trasporto pubblico beneventano.

Troppe, secondo gli attivisti del meet up le criticità che si sono venute a creare in questi mesi, dalla mancata corresponsione degli stipendi alla gestione delle strutture: "La vicenda Trotta Bus sta assumendo contorni da commedia dell’arte: abbandono della struttura del megaparcheggio, violazione delle norme nei luoghi di lavoro con servizi igienici non funzionanti per sospensione della fornitura idrica, mancata erogazione degli stipendi ai dipendenti, irregolarità contributive e previdenziali.

Infine, dopo non aver pagato i fornitori, tra cui Unico Campania che gestisce i biglietti, sembra che l'azienda abbia messo in vendita strani tagliandi, modificati in modo pacchiano. E sembra siano più evidenti anche le mancate corse effettuate, specie nelle ore pomeridiane, tanto da ventilare l’ipotesi di “interruzione di pubblico servizio”!"



Criticità che secondo il Meet Up avrebbero dovuto spingere Palazzo Mosti ad occuparsi già da tempo della situazione: " Ma per intervenire in modo risolutivo gli organismi comunali cosa aspettano? Perché tutti voltano sempre la faccia facendo finta di non vedere comportamenti illegittimi?

E’ evidente che l’amministrazione Mastella non ha il coraggio di prendere provvedimenti drastici a tutela dei cittadini in un settore, quale quello del trasporto pubblico locale, che è fondamentale. Trotta Mobility non si è dimostrata in grado di portare avanti il servizio in maniera decorosa, non riformando il parco vetture (che meriterebbe un ammodernamento, secondo le norme ambientali vigenti) e obbligando molti cittadini a prendere le proprie autovetture, intasando ancora di più la viabilità cittadina.

La vicenda Trotta, dai contorni grotteschi, evidenzia l’incapacità di questa amministrazione comunale nella gestione dei trasporti pubblici urbani e, in generale, in tutte le questioni a cui si è dedicata in questi due anni: dalla mensa alle finanze, dagli evasori ai bilanci.

Vien da chiedersi: ci sarà mai una fine al peggio?

Possiamo sperare che l’Amministrazione Comunale prenda finalmente provvedimenti drastici per avviare tutte le procedure ,che consentano alla nostra città di avere un trasporto pubblico degno di questo nome?"