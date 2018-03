Codacons: "Annullare gli atti di riscossione di Soget" L'associazione: "Non figurano negli atti della Commissione di Liquidazione autorizzazioni"

Gli atti di riscossione emessi dalla Soget vanno annullati se la società non è stata autorizzata ad emetterli da parte dalla Commissione di Liquidazione. E' quello che chiede il Codacons di Benevento.

Il presidente, l'avvocato Maurizio Zeoli, infatti, ha scritto al Comune specificando che tra gli atti della Commissione Straordinaria di Liquidazione non risultano pubblicati quelli relativi ai principali tributi locali, come ICI, IMU, TOSAP, TARI, nonchè quelli afferenti le sanzioni per Violazioni al Codice della Strada , con particolare riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 già oggetto di notifica ai cittadini sanniti ed ai presunti responsabili.

Risulta pubblicata solo la deliberazione n. 10 del 2 febbraio 2018 con la quale si approvano le "liste di carico degli accertamenti e delle ingiunzioni ICP/DPA (Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubblica Affissione) emesse dalla Concessionaria del Comune di Benevento SOGET spa per le partite tributarie ante dissesto".

Da ciò, secondo il Codacons, si evidenzierebbe che la Commissione non ha autorizzato Soget ad emettere atti per la riscossione.

Di qui la richiesta del Codacons: ccedere agli eventuali atti, laddove esistenti anche se non pubblicati, attraverso i quali la Commissione di liquidazione ha autorizzato la SOGET ad emettere gli atti per la riscossione afferenti ICI, IMU, TOSAP, TARI, nonchè quelli afferenti le sanzioni per Violazioni al Codice della Strada , con particolare riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; e “qualora i predetti non esistano, di adottare ogni altro atto necessario e sufficiente affinchè l'Ente direttamente o chi di competenza annulli, in via di autotutela, gli atti di riscossione comunque emessi, in quanto irrimediabilmente inficiati dall'assenza del necessario presupposto autorizzatorio”.