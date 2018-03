Povertà: in 15 anni i Beneventani peggio di polacchi e bulgari Persi più di venti punti di Pil: i cittadini dell'est europeo sono diventati più ricchi

Già povera rispetto al resto d'Italia e d'Europa, in quindici anni Benevento è diventata poverissima. Analizzando il Pil pro capite delle province europee, dai dati elaborati dall'Infodata de Il Sole 24 Ore, infatti, emerge che Benevento dal 2000 al 2015 ha perso ben 20 punti di Pil. Sia chiaro: già nel 2000, molto prima della crisi economica che ha colpito tra il 2010 e il 2014 in particolare in maniera durissima il territorio, i cittadini beneventani, secondo le statistiche, non erano certo tra i più ricchi d'Italia, anzi. Nel 2000 infatti il Pil pro capite della provincia di Benevento era al 77 per cento rispetto alla media europea: ventitrè punti sotto la media dei cittadini europei e di molto sotto le province del Nord Europa, (120 punti in meno di Milano, 90 sotto Bologna, 86 sotto Roma) ma comunque teneva botta in Campania finendo di pochi punti dietro Napoli e Salerno e di pochi punti sopra Avellino e Caserta.

In quindici anni la situazione è drasticamente cambiata: il pil della provincia di Benevento è sceso di 21 punti percentuali, finendo ultimo anche in Campania.



Per intenderci: in quindici anni province remote di Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca o Bulgaria hanno superato e di molto il pil di Benevento e ovviamente di gran parte delle province del sud Italia.

Il Pil della provincia di Bratislava, ad esempio, è di 130 punti superiore a quello della provincia di Benevento, il pil di Timisoara è di 15 punti superiore a quello della provincia di Benevento.



Dunque: condizioni migliori di vita per i cittadini di aree dell'est considerate tradizionalmente meno sviluppate rispetto a quelli della provincia di Benevento e del sud Italia.

Condizioni migliori di vita che sono maturate negli anni: nel 2000 il pil pro capite in provincia di Benevento era comunque molto superiore a quello delle aree dell'est.



L'economia dunque non è cresciuta affatto: tra chiusure di aziende, perdita di posti di lavoro e problemi strutturali e infrastrutturali che hanno frenato e fatto arretrare di molto il territorio le conseguenze si sono ovviamente abbattute sui cittadini, togliendo potere d'acquisto, stabilità e ricchezza.

Crisvel