Mortaruolo: "Zes: qui saranno Ponte Valentino e Olivola" Il consigliere regionale: "Approvato il piano strategico, ora rilanciare l'economia sannita"

"Rilanciare l'economia sannita con agevolazioni fiscali e con la semplificazione burocratica per gli investimenti. Ora è necessario un lavoro di squadra tra imprese, istituzioni e parti sociali". Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo a margine dell'approvazione del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale (ZES) della Campania, che comprende tutte le aree indicate nella proposta preliminare sottoposta al Governo già nel dicembre 2016.

Le aree interessate nel Sannio sono gli agglomerati industriali di Ponte Valentino e Contrada Olivola.

Il via libera della Regione Campania segue il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2018 che ha regolamentato l'attuazione delle Zes a livello nazionale, individuando i criteri per l'identificazione e la delimitazione delle aree, per l'attuazione degli investimenti e l'accesso delle aziende, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.