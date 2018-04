Redditi 2017: Benevento la più ricca, il Fortore poverissimo Il quadro che emerge dalle dichiarazioni dei redditi del 2017

E' Benevento la città più ricca del Sannio, Castelfranco in Miscano la più povera.

E' quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero delle Finanze relativamente alle dichiarazioni dei redditi inviate dai contribuenti nel 2017, quindi relative ai redditi percepiti nel 2016.

La provincia resta in media tra le più povere d'Italia, con la maggior parte dei contribuenti ferma sotto la soglia dei 15mila euro.

Il Comune di Benevento, all'interno del Sannio, è quello in cui i contribuenti, in media, dichiarano di più: nel 2017 infatti la media dei redditi percepiti nel capoluogo è di quasi 19mila euro annui: 18729 euro.

Sul podio con il capoluogo Telese Terme, in cui i contribuenti dichiarano una media di 17597 euro e San Giorgio Del Sannio, dove il reddito medio dichiarato dai contribuenti è di 17285 euro.

Tra i comuni più ricchi anche Sant'Angelo a Cupolo, con 17142 euro di reddito medio dichiarato, San Nicola Manfredi, dove i contribuenti nel 2017 hanno dichiarato in media 16119 euro e Paolisi, con 16379 euro.

E' l'area del Fortore, ancora una volta, la più povera dell'intera provincia con diversi comuni in cui i contribuenti hanno dichiarato per il 2017 redditi inferiori anche a diecimila euro.

Castelfranco in Miscano, ad esempio, risulta essere il comune più povero del Sannio e anche dell'intera Campania per il 2017, con i contribuenti che hanno dichiarato in media poco più di 9mila euro all'anno: 9106 euro. Sui bassifondi della classifica anche San Giorgio La Molara, dove i cittadini dichiarano in media 9686 euro.

Crisvel