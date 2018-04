Opportunità di lavoro: la Germania cerca cuochi Le selezioni si terranno all'Istituto Le streghe di Benevento

I Servizi per l’Impiego tedeschi e di Benevento, riuniti nella rete Eures, cercano Cuochi per lavorare in Germania presso Ristoratori accreditati.

Le selezioni sono state programmate per il prossimo 17 aprile a partire dalle 9.00 presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Le Streghe” in Via Santa Colomba di Benevento.

Gli interessati possono presentare il Curriculum vitae entro il prossimo 16 aprile al Centro per l’Impiego di Benevento.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci che segnala questa opportunità di lavoro nell’ambito delle iniziative per politiche attive del lavoro supervisionate dalla Responsabile del Centro Anna Maria Bellicosa.

La selezione per i cuochi italiani richiesti in Germania è, del resto, un’esperienza già vissuta in passato presso il Centro per l’Impiego di via XXV Luglio, n. 14, del capoluogo sannita: il Centro, dipendente dalla Provincia di Benevento, si è infatti già da tempo qualificato come un importante polo di interfaccia tra domanda ed offerta di lavoro a livello europeo.

Le operatrici dei Servizi per l’Impiego di Brema (ZAV) hanno rinnovato anche quest’anno la collaborazione con il Centro per l’Impiego - Eures di Benevento per presentare cuochi a datori di lavoro - ristoratori selezionati in Germania.

Il lavoro consiste nel cucinare “à la carte”, tenendo la cucina pulita. Sono richieste: buona conoscenza di igienica alimentare / buona conoscenza ed esperienza di cucina e conoscenza di lingua tedesca di base. Il datore di lavoro può offrire alloggio. Gli interessati posso presentare il Curriculum Vitae entro il 16 APRILE 2018 al Centro per l’Impiego di Benevento – via XXV Luglio, 14 – Benevento, inviandolo alle funzionarie: Rosalba Sorice - tel. 0824774708 e mail: rosalba.sorice@provincia.benevento.it e Annamaria Cusani - tel 0824774693 e mail; annamaria.cusani@provincia.benevento.it.

Alla riuscita della Selezione coopera la dirigenza scolastica e i docenti dell’Alberghiero “Le Streghe” di Benevento, prestigiosa, qualificata ed importante Istituzione scolastica del territorio sannita che il Presidente Ricci ha voluto personalmente ringraziare per l’apporto.