Diretta. Asia, le precisazioni del Comune. Le spiegazioni del Comune su Tari e Asia

Assente il sindaco Mastella non in perfette condizioni di salute. INtervengono gli assessori Serluca e De Nigris e l'amministratore Madaro. De Nigris : "Non parlerò del passato ma chiaramente la volontà è migliorare. Spiegheremo sempre, magari incontrando i cittadini, ciò che stiamo facendo. Le polemiche non ci interessano".

Interviene l'amministratore unico Madaro : "quando sono arrivato Asia aveva perdite da fallimento. Avevamo un numero sproposito di utilizzo degli interinali, peraltro non serviva questo utilizzo abnorme, avevamo ferie non godute a livello esponenziale. Per questo abbiamo ridotto a 40 da 70 il numero degli interinali, poi abbiamo portato avanti il piano ferie per far smaltire quelle pregresse. Il precedente accordo per pagare le ferie non godute era illegittimo. Ci siamo ritrovati affidamenti diretti in numero di 23 scaduti, ho nominato un rup per avviare procedura e risolvere la situazione. Asia non era neppure iscritta al mepa. Venivano riconosciute mansioni superiori a dipendenti perché non si difendeva in giudizio. Ho avviato esposto disciplinare davanti a ordine avvocati per il legale dell'azienda. Non si pesavano materiali in entrata e uscita da Asia, perciò abbiamo provveduto immediatamente a pesare, questo consente di fare controlli. Molti affidamenti fatti in violazione alla normativa, mezzo milione di euro per consulenze fiscali senza fare gare. Il contratto del direttore generale è stato trasformato a tempo indeterminato senza procedure di evidenza pubblica, per un costo di circa 200mila euro all'anno. Io ho comunicato la cessazione del rapporto".

Continua Madaro : "non era presente un albo fornitori. C'era un call center affidato a esterni ed è stato internalizzato. Vedremo se ne vale la pena in prospettiva. Ho riscontro un contenzioso enorme con il personale, anche per mancata adozione mansionari. Per spese legali in 5 anni 400mila euro, ho varato un regolamento per uniformare i pagamenti. La media mensile dello straordinario è di 700 ore, lo abbiamo abbassato a 250 ore. La telefonia costava 50mila euro, noi l'abbiamo portato a 30mila euro. Abbiamo dato incentivi all'esodo, riducendo i costi. Spuntate anche migliori condizioni per il conferimento dell'umido che porterà 70mila euro di risparmio annuo". Madaro annuncia la preparazione del piano industriale: "ora dobbiamo salvaguardare le risorse pubbliche".

Annuncio dell'assessore Serluca : "la sede di Asia potrà essere spostata in un bene sequestrato alla mafia in contrada Olivola. Ma valutiamo anche piano b, potremmo spostare travaso rifiuti nel piazzale della ex Laser".

A cura di Crisvel