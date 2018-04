Lonardo: "No ai licenziamenti dei lavoratori Cam" La senatrice: "L'azienda punti sugli ammortizzatori sociali e revochi i licenziamenti"

Anche Sandra Lonardo si schiera al fianco dei lavoratori della Cam di Paolisi. Come si ricorderà nei giorni scorsi i lavoratori dell'azienda con sede in Valle Caudina che si occupa di componentistica aerospaziale avevano gridato il loro dissenso di fronte alla prospettiva, palesata dai vertici aziendali, di 50 licenziamenti per via di un calo delle commesse.

Si erano radunati, i lavoratori, sotto il palazzo Strega Alberti, sede di Confindustria, dove si sarebbe tenuto il quarto incontro tra vertici aziendali e sindaci, la Fiom, per scongiurare i licenziamenti.

Incontro che si era chiuso con una fumata nera: mancato accordo e questione che passa a Palazzo Santa Lucia, per la mediazione della Regione Campania, con la Fiom che chiede di revocare i licenziamenti e proporre la cassa integrazione a rotazione.

La Lonardo, neoeletta al Senato tra le fila di Forza Italia, ha assicurato la propria vicinanza ai dipendenti Cam: ““Mi preme esprimere la mia piena solidarietà e sentita vicinanza ai lavoratori dell’azienda CAM di Paolisi che rischiano il licenziamento. Anche stavolta non posso che schierarmi dalla parte degli operai: sarò al loro fianco, in prima fila, in questa battaglia perché è impensabile che avvenga quanto si sta prospettando per ben 50 famiglie. Bisogna trovare quanto prima una soluzione e il mio accorato appello va all’azienda che produce componentistica aerospaziale affinché, puntando sugli ammortizzatori sociali, possa salvaguardare il futuro dei suoi dipendenti”.