Sannio, aumenta il lavoro, ma assumono solo gli stranieri Dati positivi, trainati dalle imprese straniere che mostrano un fermento da top 10 italiana

Aumenta il numero di lavoratori nel Sannio tra gli addetti delle imprese, e di per sé è già una gran notizia, visti i numeri degli anni precedenti.

Dati però da vedere in chiaroscuro: l'aumento è comunque tra i più bassi d'Italia, su 110 province solo 20 hanno un aumento minore di quello di Benevento o un decremento. Ed un altro dato significativo da analizzare è che questo aumento è legato soprattutto alla crescita dell'occupazione nelle imprese straniere.

Entrando nel merito dei numeri del registro imprese sugli anni 2016 e 2017 emerge che gli addetti sono aumentati di 767 unità tra 2016 e 2017: passando da 49291 lavoratori nelle imprese a 50058: una variazione dell'1,6 per cento, positiva, certo, ma la più bassa in Campania nettamente, dove si cresce a ritmi intorno al 3 per cento, e tra le più basse d'Italia.

Dove si è registrato l'aumento di lavoratori? Nelle imprese straniere soprattutto, dove per contro la variazione è tra le più alte d'Italia. Dai 2000 operatori impegnati nelle imprese straniere nel 2016 si è passato a 2244 nel 2017: un aumento del 10 per cento che fa entrare il fermento delle imprese straniere di Benevento nella top ten italiana.

Per intenderci, aumenta molto più nettamente il peso dei lavoratori delle imprese straniere che quello nelle imprese guidate da donne (e Benevento è al top in Italia per numero di imprese femminili)., dove l'aumento è del 5 per cento, e molto molto di più delle imprese giovanile, dove il numero di lavoratori cresce soltanto di 50 unità e dell'1,6 per cento.

Crisvel