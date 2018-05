Aziende e lavoratori all'Unifortunato per il Career Day Palumbo: "Vogliamo fornire occasioni concrete per interfacciarsi col mondo del lavoro"

Far incontrare domanda e offerta di lavoro per consentire agli studenti non solo una corretta formazione ma una valida guida nella ricerca di un lavoro. E' la mission dell'Università 'Giustino Fortunato' di Benevento che ha organizzato per il quarto anno il 'Career Day', iniziativa aperta a laureati, laureandi e quanti sono alla ricerca del lavoro ideale. Così anche quest'anno presso l'ateneo sannita aziende e giovani alla ricerca di un lavoro hanno avuto l'occasione di incontrarsi per conoscersi, proporre il proprio curriculum vitae e magari porre le basi per una collaborazione futura. Circa sessanta le aziende nazionali e internazionali che hanno aderito alla quarta edizione del 'Career Day'. Molti i giovani che hanno aderito all'iniziativa e che grazie ai desk allestiti nell'Università hanno potuto effettuare brevi colloqui conoscitivi, partecipare alle presentazioni aziendali e ai workshop formativi. Un evento che ad ogni edizione registra sempre maggiore successo e che si sposa perfettamente con quelli che sono gli obiettivi formativi dell'ateneo. Come evidenziato dal professor Paolo Palumbo: “Nella mission di ogni ateneo ci deve essere non solo la volontà di formare i professionisti del domani, ma di dare loro anche occasioni concrete per potersi interfacciare con il mondo del lavoro”. Di qui l'idea di dar vita al 'Career Day', un'iniziativa “molto cresciuta in questi anni”. La giornata dedicata al lavoro prevede anche la presentazione dei dati raccolti tra gli studenti che hanno conseguito gli studi nell'ateneo telematico: “Dati molto positivi”, commenta Palumbo sottolineando gli obiettivi del percorso formativo promosso dall'Università: “Cerchiamo di costruire qualcosa di utile per i giovani. Da oggi, infatti, sarà attivata sul sito del nostro Ateneo anche una piattaforma di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tutti potranno postare il proprio curriculum anche in formato video e le aziende potranno accedere liberamente a questo data base”. Iniziativa che andrà ad arricchire l'offerta dell'Università rendendo sempre più concreto l'obiettivo formativo: “Cerchiamo di essere vicini a quella che è l'esigenza più importante di ogni studente – conclude Palumbo - non solo formarsi ma fare di quella formazione il proprio futuro professionale”