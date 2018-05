Benevento: 4mila nuovi posti di lavoro entro giugno Le previsioni delle imprese: pochi posti per giovani e laureati

Un secondo trimestre positivo quello tra aprile e giugno 2018 dal punto di vista del lavoro. E' quello che profila il bollettino periodico di Excelsior Unioncamere, dopo aver raccolto i dati delle aziende registrate alle Camere di Commercio italiane.

Per quanto attiene a Benevento, le entrate previste dalle aziende sono 4220, 1390 i nuovi posti di lavoro ad aprile. Si nota l'effetto della fine dei bonus sul tempo indeterminato: solo il 28 per cento dei contratti saranno stabili, la restante percentuale divisa tra tempo determinato (50 per cento), apprendistato, somministrazione, co.co.co o collaborazioni esterne. Le entrate previste si contreranno per il 64 per cento nel settore dei servizi, poi nel commercio e nelle costruzioni.

Solo il 9 per cento delle assunzioni è riservato ai laureati, per il 64 per cento basta il diploma o la qualifica professionale e per il 27 per cento l'aver frequentato la scuola dell'obbligo. E in ogni caso solo il 14 per cento degli assunti avrà ruoli di vertice nelle aziende. Bassa anche la quota di giovani in entrata: 27 per cento del totale delle assunzioni per chi ha meno di 30 anni.

Quanto ai profili: il 39 per cento dei posti sarà per operai specializzati e conduttori di impianti, il 30 per cento per le professioni commerciali e dei servizi e il 4 per cento per impiegati. Se buono è il numero delle assunzioni, tuttavia, basso è il numero di aziende che assumeranno: solo il 13 per cento delle aziende sannite ha dichiarato che creerà nuovi posti di lavoro. Quanto alle entrate di difficile reperimento, le aziende dichiarano di avere difficoltà a trovare tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (70 entrate previste), conduttori di mezzi di trasporto (110 entrate previste) e poi cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici.



Crisvel