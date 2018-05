Mercato immobiliare: Benevento ok, aumentano compravendite Catalano: dati in media con il trend nazionale, ma ci consegnano un mercato dal doppio volto

Presentato questo pomeriggio a Benevento l'osservatorio immobiliare per l'anno 2017/2018. Nella sede di Confindustria il dibattito sulle opportunità di rilancio per il settore immobiliare. Un confronto a più voci per partire dai dati e guardare alle nuove politiche di sviluppo per il settore. Dati che parlano di un trend in linea con la tendenza nazionale, ma che per lo scorso anno consegna un mercato immobiliare dal doppio volto: da un lato aumentano le compravendite ma dall'altro continua a calare il valore immobiliare.

Come evidenziato dal presidente provinciale della Fiaip, Rinaldo Catalano nel presentare i dati dell'osservatorio: “Le compravendite di abitazioni in Italia hanno segnato un ulteriore crescita nel 2017 degli scambi immobiliari con un aumento del 5,1 per cento a livello nazionale che per la città di Benevento diventa un più 3 per cento. Un cambio di passo che però ancora non si è tradotto in una ripresa generale dei prezzi”. E dunque, dai dati presentati emerge una “diminuzione sia a carattere nazionale che locale dei prezzi che per i locali commerciali oscilla tra il 9 e 10 per cento. Mentre i prezzi delle nuove costruzioni fanno registrare un aumento dello 0,9 per cento”. L'occasione per discutere anche delle priorità per il futuro del settore. Per fare il punto delle cose fatte ma anche per valutare nuove politiche di sviluppo a livello nazionale. “Siamo convinti che riqualificando il nostro patrimonio immobiliare sia possibile mettere in moto un circuito virtuoso - spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Solo grazie all’iniziativa dei privati sarà possibile colmare i gap presenti.” “Sappiamo che il nostro patrimonio edilizio va riqualificato e messo in sicurezza – sottolinea il presidente di Ance Benevento Mario Ferraro- e quello attuale rappresenta un momento favorevole grazie ai numerosi strumenti messi in campo anche dal punto di vista fiscale.

Stiamo portando avanti un’attività di sensibilizzazione al ricorso alle nuove opportunità in quanto attraverso il sisma e l’ecobonus in Italia si alimenterebbe un circuito economico di circa 140 miliardi di euro in campania di oltre 15 miliardi e a Benevento di più di 1 miliardo di euro. Gli agenti immobiliare possono rappresentare un ottimo alleato in questo percorso virtuoso di crescita economica e riqualificazione edile. ”

È intervenuto per la Fiaip regionale Salvatore Mirabile.

Sono interventi alla tavola rotonda sul tema: “Opportunità per il rilancio del settore immobiliare” Mauro Verdino Vice presidente Vicario ANCE Benevento con delega all’urbanistica che ha sottolineato l’importanza di puntare su permuta e affitto temporaneo quali possibili formule di rilancio del comparto, ma soprattutto ha evidenziato la necessità di intervenire sugli ostacoli che la sovrintendenza pone per le ristrutturazioni in centro storico.

Maurizio Perlingieri dirigente urbanistica Comune di Benevento ha sottolineato l’importanza di creare una virtuosa filiera istituzionale e di fornire regole certe e tempi adeguati per il rilascio dei permessi a costruire.

Hanno portato i propri saluti Giacomo Pucillo Presidente Ordine degli Ingegneri Benevento, Angela Vasaturo Consigliere Ordine degli Architetti Benevento, Giampaolo Biele Presidente Collegio dei Geometri.