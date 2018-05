Sorpresa: le scuole di Benevento sono le migliori d'Italia Emerge dai risultati dei test di autovalutazione dei dirigenti scolastici

Le scuole migliori d'Italia? Sono quelle di Benevento. Emerge questo dai questionari di autovalutazione dei dirigenti scolastici, che in sostanza hanno dato i voti ai propri istituti. Gli istituti beneventani, infatti, sono andatti al di sopra delle medie delle due regioni migliori, Friuli Venezia Giulia e Marche che sono arrivate a 5,1 in una scala che ha un massimo di 7. Quelle di Benevento raggiungono 5,2, dato che le colloca al primo posto a pari merito con Catanzaro, Ascoli Piceno, Udine, Monza Brianza, Ancona e Isernia. Il test di autovalutazione si basa su 3 macrotemi (Esiti, Processi – Pratiche educative e didattiche, Processi – Pratiche gestionali e organizzative) a loro volta suddivisi in 11 indicatori.



I dati sono stati trasmessi al Miur e poi pubblicati in formato Open e infine analizzati da Italiani.Coop.

Cosa ha portato Benevento in cima alla classifica italiana? Secondo i voti dei dirigenti scolastici, le scuole sannite non hanno rivali in Italia per quel che attiene ai risultati scolastici (Benevento raggiunge 5,5 voto più alto della penisola) e in merito ad Inclusione e differenziazione (anche in questo caso 5.5) che testimonierebbero una forte tendenza a far sentire gli alunni parte integrante della scuola rispettando poi le differenze.



Unica pecca, per quel che attiene gli istituti scolastici di Benevento sono le prove invalsi: qui il risultato più basso della performance con 4.5 punti.

Molto bene anche i punteggi per l'ambiente di apprendimento, per l'integrazione delle scuole col territorio e la capacità di rapportarsi alle famiglie, per l'organizzazione della scuola e per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.

Dati ottimi dunque e una pagella da primi della classe: da valutare però i criteri utilizzati dai dirigenti scolastici, bisognerebbe comprendere se si è spinto forte sull'acceleratore delle pagelle, facendo Cicero pro schola sua, o se le valutazioni siano state oggettive.

