Oropallo riconfermato presidente Sezione idrocarburi Confindustria Benevento

Giuseppe Oropallo è stato riconfermato ieri all’unanimità presidente della Sezione Idrocarburi di Confindustria Benevento. Classe 1981, Giuseppe Oropallo è Amministratore Unico della Oropallo Giuseppe srl, proprietaria del marchio Oroil Carburanti. L’azienda Oropallo Giuseppe srl opera dal 1972 sul territorio e da sempre rappresenta una realtà leader nel comparto degli idrocarburi.

“Il settore idrocarburi – Spiega Giuseppe Oropallo - rappresenta una delle punte di eccellenza della nostra provincia ed è trasversale a molte altre attività. Il costo del petrolio è aumentato negli ultimi anni raggiungendo i massimi livelli rispetto al 2015. Una delle attività che intendiamo mettere in campo è la collaborazione con il settore ICT in quanto dobbiamo adeguare i nostri sistemi informatici alla normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica. Ritengo che attraverso la collaborazione con altri comparti di Confindustria Benevento sia realmente possibile realizzare le sinergie che possono fornire il giusto impulso al comparto. Rapporti Istituzionali, convenzioni e marketing sono le leve sulle quali stiamo lavorando per essere più competitivi. La sezione ritiene di poter mettere a servizio del territorio conoscenza ed esperienza nel settore. Siamo convinti che attraverso la rete di Confindustria Benevento possiamo attivare il networking necessario ad essere ancora più rappresentativi e meglio strutturati. Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia e con i quali si è creata una stretta collaborazione ed una concerta sinergia”.