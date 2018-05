Arriva Italobus a Benevento: ecco i collegamenti Mastella: "Importante tassello per valorizzare la città"

A partire dal 14 giugno 2018 le città di Benevento e Caserta saranno collegate al mercato dell’Alta Velocità grazie a Italobus, il sistema di trasporto integrato rotaia-gomma di Italo. Il nuovo servizio è stato presentato stamani presso il Teatro di Corte della Reggia di Caserta.

“Si tratta di un ulteriore e importante tassello nell’azione di potenziamento dell’appeal turistico e di valorizzazione dei beni artistici e monumentali della città di Benevento, oltre che il primo atto del percorso sinergico e di “alleanza monumentale” avviato lo scorso anno con il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, che ringrazio pubblicamente per la disponibilità a collaborare mostrata sin dal nostro primo incontro – ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella -. Nello stesso tempo ringrazio anche il network Italo per aver inserito la città di Benevento nel sistema integrato rotaia-gomma in modo da consentire ai viaggiatori di raggiungere più facilmente la nostra città, acquistando un unico biglietto valido sia per il treno che per il bus e godendo di tutti i comfort messi a disposizione su entrambi i mezzi. Inoltre, chi acquista il biglietto per raggiungere Benevento potrà viaggiare gratuitamente anche sugli autobus urbani della nostra città. In questo modo puntiamo ad incrementare ulteriormente l’afflusso turistico consentendo, ad esempio, ai visitatori della Reggia di Caserta di arricchire le proprie vacanze visitando anche le bellezze monumentali della nostra città, a partire dall’Arco di Traiano”.

Il primo Italobus partirà da Benevento alle 05:30 e da Caserta alle 06:45 in modo da permettere ai viaggiatori di prendere il treno delle 07:34 da Napoli Afragola per raggiungere Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino; a seguire la seconda partenza alle 11.25 da Benevento e da Caserta alle 12:45 per prendere il treno delle 13:39 diretto a Milano ed infine l’Italobus in partenza da Caserta alle 16:45 con coincidenza a Napoli Afragola con il treno delle 17:39 per Torino.

Chi invece si vorrà recare a visitare le bellezze di Caserta e Benevento potrà salire su Italo da Roma alle 7:40, per raggiungere le due città rispettivamente alle 9:25 e alle 10:45 con l’Italobus in partenza da Napoli Afragola alle 08:55. Oppure potrà partire da Torino alle 8:10 per arrivare a Napoli Afragola, prendere il bus delle 14:30 e raggiungere Caserta alle 15:00 ed infine da Milano alle 13:35 con arrivo a Napoli Afragola alle 18:10, dove ci sarà ad attendere sempre Italobus, con arrivo a Caserta alle 19:00 e Benevento alle 20:20.