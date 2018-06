Giovani: Sannio primo in Italia per imprenditori under 24 La provincia di Benevento ai vertici per la vitalità delle imprese giovanili

C'è gran voglia di impresa tra i giovani di Benevento e provincia. Il Sannio infatti è la provincia italiana che dimostra la maggior verve giovanile a livello imprenditoriale. Lo dimostra un'analisi realizzata dalla Camera di Commercio di Milano e mette sotto la lente d'ingrandimento le imprese gestite da titolari che hanno meno di 24 anni. Non nei numeri assoluti, essendo Benevento tra le più piccole province italiane, quanto nella vitalità c'è da leggere un dato molto positivo inerente al Sannio.

Andando ad analizzare i numeri assoluti, a Benevento 259 sono le imprese attive gestite da under 24: e c'è da leggere un buon entusiasmo nel primo trimestre del 2018, con 88 nuove imprese giovani iscritte nei registri delle Camere di Commercio e solo 5 che sono cessate, con un saldo positivo di 83 unità dunque.

Numeri assoluti bassi, come già detto, ma è nella vitalità delle imprese giovanili il dato estremamente positivo relativo alla provincia di Benevento. Il totale di tutte le imprese sannite attive a marzo 2018 era di 21.253 unità, con 537 imprese che si sono iscritte solo nel primo trimestre dell'anno in corso. 259 è invece il totale delle imprese gestite da under 24 in provincia di Benevento, con 88 nuove iscritte come già detto. Dunque, il 16,4 per cento delle nuove imprese iscritte nel primo trimestre del 2018 è formato da imprese giovani guidate da under 24: la percentuale più alta in Italia, che testimonia come evidentemente, in un territorio che offre poche o pochissime possibilità rispetto a quelle ormai gettonatissime di andar fuori provincia o addirittura fuori nazione, i giovani, tanti giovani, tentano la strada dell'imprenditoria. Da valutare tra qualche anno naturalmente i risultati: lodevole il coraggio dei giovani naturalmente, ma da solo chiaramente non può bastare.

Crisvel