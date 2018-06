Confcommercio: arriva lo sportello anti usura a Benevento Romano: "Il fenomeno è in crescita, noi cerchiamo soluzioni"

Arriva lo Sportello Antiusura di Confcommercio. Sarà aperto nella sede provinciale di Via Pasquali e sarà un servizio gratuito di assistenza e orientamento, per i cittadini e le imprese che hanno problemi di usura e sovraindebitamento.

A darne notizie è il Presidente Provinciale di Confcommercio Nicola Romano che afferma:

"Secondo gli ultimi rapporti inerenti ai fenomeni dell’usura e del sovra indebitamento,le menzionate tematiche sono in crescita nel Meridione e in particolare nelle aree in cui si è fatta sentire maggiormente la crisi, complice anche la minore propensione degli Istituti Bancari a finanziare imprese, piccoli imprenditori e famiglie. Lo sportello sarà incentrato:

sull'Ascolto, informazione ed aiuto ad imprese e famiglie contro l'usura ed il sovra indebitamento:

in fase preventiva a chi è in difficoltà economiche ed è a rischio d'usura o sovra indebitamento; in fase effettiva ovvero a colui che è sotto usura e non ha ancora maturato la decisione di denunciare; in fase ricostruttiva ovvero colui che ha denunciato e teme per la propria incolumità.Lo Sportello si propone di creare una rete tra istituzioni, Enti, Istituti bancari, professionisti, privati e Associazioni, finalizzata alla prevenzione del fenomeno. A tal fine l'associazione continua il presidente potrà attivare convenzioni, partenariati con enti, comuni, associazioni ovvero con i soggetti interessati e svolgere attività di formazione ed informazione finalizzata alla prevenzione, anche mediante il coinvolgimento degli istituti scolastici.La Confcommercio, conclude il presidente, è impegnata nella costruzione di soluzioni per le imprese, con particolare attenzione rivolta ai commercianti agli artigiani ed agli imprenditori, finalizzata alla promozione e alla informazione sull'usura e sul sovraindebitamento".