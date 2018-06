Vigorito: "Stadio? E' possibile una nuova estate calda" "Ad oggi restano solo i sacrifici fatti dalla società lo scorso anno"

"Benevento dovrebbe prendere esempio dal Benevento", così l'avvocato Oreste Vigorito prima dell'incontro "Orizzonte Sud", format del Corriere del Mezzogiorno e Corriere della Sera organizzato all'auditorium San Vittorino con la collaborazione di Confindustria.

Massimo rappresentante di quella che è diventata un'eccellenza del sud, il Benevento, Vigorito ha spiegato che l'esempio della scalata della squadra di calcio dovrebbe servire per evidenziare come è importante "non piangersi addosso, ma rimboccarsi le maniche: il Benevento ha dimostrato che anche qui si possono fare grandi cose".

Poi sulla questione stadio Vigorito si è augurato che i problemi già esistenti possano essere risolti alla svelta, sebbene ad oggi qualche preoccupazione o più d'una c'è: "Lo scorso anno com'è noto ci siamo accollati gli oneri dei lavori per disputare la serie A. Ci furono una serie di belle manifestazioni d'intenti, ma ad oggi oltre a quelle belle parole rimangono soltanto gli sforzi fatti dalla società. Se è possibile che sarà un'estate calda come quella del 2017 sul fronte stadio? Sì, è possibile".



La volontà di fare la propria parte il Benevento l'ha dimostrata già: "Abbiamo manifestato al Comune, notificandola nei mesi scorsi, la volontà della società di avvalersi dei benefici della legge 147 sugli stadi, e l'amministrazione si è detta anche d'accordo, vedremo. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni e speriamo che le nubi possano essere spazzate via, ma ci sono diversi nodi da dirimere. I tempi sono fondamentali: se si procede con notevole ritardo potrebbero esserci problemi, di certo non si possono fare i lavori sullo stadio durante il campionato per una questione di rispetto nei confronti degli abbonati".

L'idea di Vigorito è uno stadio modello familiare: un ritrovo conviviale per le famiglie di Benevento, punto di riferimento per i bambini e non arena di esasperazioni come troppo spesso sono diventati gli stadi italiani: "Io vorrei uno stadio per la gente: è stato bellissimo vedere in serie A bambini con genitori tifosi di altre squadre che invece di seguire le passioni dei genitori si scambiavano le figurine di Sandro o Sagna e sventolavano bandierine giallorosse, e vorrei uno stadio che li veda protagonisti...se questa possibilità non ci sarà data vorrà dire dare un colpo a una realtà che fa la sua parte per il territorio".



Nell'arco dell'incontro poi Vigorito, dopo aver raccontato della sua attività nella produzione dell'energia eolica ha concluso: "Benevento ha un popolo meraviglioso, che dovrebbe capire che i romani possono essere battuti un'altra volta, ma per farlo non basta ricordare che sono stati già battuti 2000 anni fa, bisogna rimboccarsi le maniche e mostrare la caparbietà e l'orgoglio sannita"

Crisvel