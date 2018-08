Lavoratori Rummo: "Noi rischiamo, Uil no. Stiamo con la Cgil" I lavoratori del pastificio: "Siamo in una situazione difficile, solo la Cgil ci è stata vicina"

Nella difficile situazione per i lavoratori del pastificio Rummo è scontro tra i sindacati. Dopo l'intervento del segretario provinciale Uil Uila De Lillo, critico con la posizione assunta da Flai Cgil, intervengono i lavoratori, che in una nota si schierano compatti con la Cgil: "

Non comprendiamo quanto scritto dal sig. De Lillo della UILA UIL se non nell’ottica di una persona che vuole farsi pubblicità approfittando di una situazione che per noi e le nostre famiglie è un dramma.

A noi non interessano le dinamiche interne prettamente sindacali, vogliamo e abbiamo un sindacato che ci accompagni in questo difficile momento. Questo ruolo la FLAI CGIL, attraverso la Segreteria e la RSU, quest’ultime democraticamente elette dal 90% dei lavoratori, lo svolge da anni in modo onesto e trasparente.

Pensiamo che il “suo problema di relazioni sindacali” (non il nostro!) con la FLAI CGIL vada risolto, come da Lei stesso indicato, nelle sedi opportune (sempre che di problema si tratti!) non sui media.

Sicuramente la strada da Lei seguita non ci aiuta anzi aumenta ancora di più ansie, paure e preoccupazioni non solo a noi ma a tutta la città di Benevento a causa di un forte legame che la famiglia Rummo ed il Pastificio Rummo (che immaginiamo Lei non sa’ nemmeno dov’è) ha col territorio.

Con fatica e sacrifici ci stiamo rialzando dopo che la terribile alluvione del 15 ottobre 2015 ci ha messo in ginocchio.

Quando ancora l’acqua e il fango sommergevano il pastificio, incitamenti a rimetterci subito in piedi arrivavano dall’intera nazione ed addirittura da alcune parti del mondo. Lei dov’era sig. De Lillo segretario provinciale della UILA UIL di AVELLINO-BENEVENTO?

Quando ci siamo messi a spalare il fango e ripulire il tutto Lei dov’era?

Quando abbiamo riavviato le poche macchine scampate alla furia delle acque, siamo stati costretti a lavorare a rotazione per lavorare tutti con la naturale conseguenza della riduzione dei salari. Dinanzi alle nostre mogli, le nostre compagne i nostri figli a stento riuscivamo a sorridere per nascondere le nostre preoccupazioni per gli impegni economici che non riuscivamo a mantenere a fine mese. Lei non c’era sig. De Lillo ma la FLAI CGIL sì.

La FLAI CGIL che rappresenta la maggior parte di noi ci è stata accanto in ogni istante di questo lungo e doloroso percorso, sia da un punto di vista umano che sindacale agendo con fermezza e coraggio nell’affrontare le sfide che man mano si presentavano salvaguardando la salute e i diritti di tutti noi.

Pertanto non capiamo come un altro sindacato possa in questo momento far cambiare il corso degli eventi e migliorare la nostra condizione di lavoratori.

Per concludere sig. De Lillo la invitiamo a spostare i suoi problemi (o interessi) dalle pagine dei media alle sedi opportune e di non mostrare indifferenza e disprezzo nei confronti di valori morali e sociali che legano noi tutti lavoratori alla FLAI CGIL, al Pastificio Rummo ed al territorio beneventano".