Anche i migranti (e i loro soldi) scappano dal Sannio Calano le rimesse verso l'estero e cambiano le dinamiche dell'immigrazione

Segui i soldi, o alla americana “follow the money”: una delle regole utilizzate per comprendere al meglio e analizzare determinati fatti o dinamiche. E seguendo i soldi, appunto, si può comprendere molto delle dinamiche migratorie degli ultimi anni in provincia di Benevento. La Banca d'Italia ogni anno infatti diffonde il report delle rimesse dei migranti verso i loro paesi di origine, grazie a questi si evidenziano diversi cambiamenti nei flussi migratori nel Sannio.

Innanzitutto c'è da evidenziare un progressivo decremento dell'ammontare delle rimesse verso l'estero, segno evidente di un decremento della presenza dei migranti sul territorio (a prescindere dal sistema dell'accoglienza dei richiedenti asilo): si passa da un flusso di circa 8 milioni di euro nel periodo pre crisi, che dall'Italia partiva verso i paesi di provenienza dei migranti, ai 6 milioni del 2017.

Andando nel dettaglio si può notare un evidente cambiamento nella geografia dell'emigrazione: se fino a quattro o cinque anni fa erano in continuo aumento i flussi verso l'est europeo e il sud america, ad esempio, oggi il quadro è nettamente cambiato.

Polonia, Russia, Ucraina, Moldavia, Romania: l'ex esercito di badanti e operai che dagli anni 90 era arrivato in massa nei nostri paesi oggi si sposta. Evidenti i flussi delle rimesse: nel 2008 tornavano in Ucraina circa 2 milioni di euro dal Sannio, oggi meno di 1 milioni, dalla Romania 4 milioni di euro, oggi 2, praticamente azzerati i flussi verso la Russia e la Polonia.

Idem per il Marocco o per i paesi sudamericani.

Per contro aumentano le rimesse di denaro (ma parliamo di importi più modesti rispetto a quelli che andavano verso l'est europeo) verso i paesi dell'Africa e dell'Asia.

Crescono i flussi di denaro verso il Senegal, verso il Mali, verso il Ghana e crescono sensibilmente verso il Pakistan e il Bangladesh. Da sempre bassi invece i flussi verso la Cina, che non subiscono evidenti cambiamenti.

Crisvel