"Insieme Confindustria Incontra il Territorio" a Morcone Lunedì il convegno “Economia locale e trasformazioni globali”

Lunedì 24 settembre a Morcone presso il CentroFiere quarto appuntamento di “Insieme Confindustria Incontra il Territorio".

Durante l'incontro parleremo di “Economia locale e trasformazioni globali”, per sottolineare che ogni impresa è una ricchezza che ha ricadute importanti per le comunità locali, ma la sua presenza non è scontata, soprattutto in un contesto globale sempre più competitivo.

“Proseguiamo – spiega Filippo Liverini presidente di Confindustria Benevento - questa importante iniziativa che vede Confindustria Benevento in un viaggio itinerante nei territorio, grazie al quale si accendono, di volta in volta, i riflettori sulle “Imprese” che a nostro avviso rimangono una delle risorse più importante che il territorio possiede. Abbiamo deciso di realizzare il quarto appuntamento presso il CentroFiere durante la fiera campionaria di Morcone al fine di valorizzare un contesto tipicamente produttivo. L’alto Tammaro, e Morcone in particolare, è sede di imprese multinazionali e locali di eccellenza che hanno scelto il nostro territorio per realizzare il proprio stabilimento. Portare alla ribalta le diverse realtà produttive significa però anche richiamare l’attenzione sulla necessità di creare le condizioni di efficienza affinchè le istituzioni possano lavorare per consentire al sistema imprenditoriale di esprimersi al meglio. Per raggiungere questo obiettivo collaboreremo con le amministrazioni locali che rappresentano un ponte prezioso affinchè si possano superare le inefficienze ancora presenti che non consentono al mondo produttivo di esprimere al meglio le proprie potenzialità”.