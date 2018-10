Innovazione, boom nel Sannio:crescono aziende e occupati Benevento nella top 3 della crescita italiana: oltre 400 aziende e 1000 posti di lavoro

Benevento è una tra le città italiane che hanno creduto di più nell'innovazione, e i frutti si vedono. Il settore è cresciuto del 30,4 per cento in cinque anni, nessuno come Benevento a parte la vicina Avellino ed Ascoli Piceno.

Se cinque anni fa infatti il settore dell'innovazione poteva contare su 362 aziende oggi ce ne sono 472, segno evidente che in un momento di crisi, che in altri comparti ha visto drasticamente diminuire il numero di aziende o di addetti (vedi le costruzioni ad esempio, con oltre 1000 posti di lavoro persi), puntare sulla ricerca e sullo sviluppo funziona.

Molto bene il comparto informatico con 166 aziende attive nella produzione di software o di consulenza, bene anche gli studi di architettura e di ingegneria con inclinazione innovativa, cresce poi anche l'e – commerce, con 76 aziende attive e poi l'hardware, con la fabbricazione in loco di computer e apparecchiature elettroniche.

Un boom che nel Sannio si è registrato in particolare trra il 2013 e il 2015, quando sono nate circa 100 nuove aziende, che evidentemente resistono, stanno sul mercato e cosa più importante offrono opportunità di lavoro.

Si perché il settore a Benevento si è sviluppato creando oltre 1200 posti di lavoro in pochi anni, che su un totale di circa 70000 occupati nel Sannio vuol dire che il 2 per cento dei posti di lavoro è in questo settore. Dati ancora lontani da quelli di Milano e della Lombardia, veri motori per la ricerca e per lo sviluppo in Italia con numeri importantissimi, ma parlando di Sannio, una terra in cui negli ultimi anni il tessuto economico è stato falcidiato con aziende chiuse e posti di lavoro persi i numeri sono assolutamente positivi, tanto appunto da toccare il terzo posto assoluto in Italia per tasso di crescita negli ultimi cinque anni.

