Sannio Capitale del Vino, Barone: "Riconoscimento importante" "Nel 2019 ci saranno anche le Universiadi: vanno unite le forze"



Luigi Barone, consigliere delegato del Governatore De Luca per la sicurezza delle Universiadi, è intervenuto sul riconoscimento del 'Sannio Falanghina' (Guardia Sanframondi, Castelvenere, Sant'Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso) come Città Europea del Vino 2019."Un grande risultato che ripaga l'impegno dei tanti vitivinicoltori del nostro Sannio che da anni lavorano per affermare la qualità delle nostre uve è del nostro vino.

Benevento sarà al centro dell'attenzione nel prossimo anno per una delle sue più grandi eccellenze il vino e ciò potrà rappresentare un'opportunità importantissima per promuovere il nostro territorio soprattutto se sapremo abbinare questo riconoscimento agli altri appuntamenti che ci vedranno protagonisti.

Penso soprattutto alle Universiadi che vedranno il Sannio tra i protagonisti di in un evento che coinvolgerà 170 Paesi e 12mila atleti.

Dobbiamo unire le forze per poter trasformare queste grandi opportunità in sviluppo del territorio".