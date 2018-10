Boom di turisti e visitatori: Benevento può sorridere I dati Istat: aumentano le presenze negli alberghi e nei musei

Si può sorridere a Benevento: i dati del turismo tornano a crescere in maniera netta dopo anni di alti e bassi. L'Istat ha infatti aggiornato al 2017 il cruscotto di indicatori relativi al turismo e ai beni culturali e i segnali sono incoraggianti.

Non si può ancora parlare di un trend nettamente positivo e di aver vinto la partita, ma sicuramente il miglioramento è un'ottima base su cui partire.

Venendo ai numeri, si assiste ad esempio ad un aumento significativo delle presenze negli esercizi alberghieri di Benevento e provincia: 92mila le giornate trascorse dai turisti stranieri e italiani in alberghi e agriturismi del Sannio nel 2017, erano state 77mila nel 2016. Si ritorna ai livelli degli anni precedenti dunque. Da segnalare inoltre che l'aumento si registra in particolare nei mesi non estivi: secondo l'Istat in autunno e inverno sono state 55mila le giornate trascorse negli esercizi di Benevento e provincia, erano state 47mila nel 2016. Da valutare dunque le ragioni dell'aumento a prescindere da manifestazioni estive pur importanti.

Un aumento che va di pari passo col successo ottenuto, sempre in base ai numeri registrati dall'Istituto Superiore di Statistica, dal sistema museale sannita: cresce innanzitutto il numero di visitatori paganti degli istituti statali d'arte e cultura, sono stati 9500, record assoluto per la provincia di Benevento. Una percentuale in aumento: il 78 per cento dei visitatori totali dei musei sanniti hanno pagato il biglietto. Un successo dunque per il Museo del Sannio, il Teatro Romano e il Museo del Sannio Caudino di Montesarchio e un segnale positivo per proseguire nella valorizzazione turistica del territorio.



Crisvel