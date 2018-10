Energie sostenibili: boom di posti di lavoro nel Sannio Benevento ai vertici in Italia per la crescita di aziende e lavoratori

Un vero e proprio boom nel Sannio arriva dalle energie sostenibili. Di pari passo con l'innovazione infatti, in un momento difficile per l'economia del territorio, dalle energie sostenibili arriva una crescita importante per le aziende e soprattutto un aumento di addetti e operatori da primi posti in Italia. Prendendo in considerazione gli ultimi cinque anni, infatti, emerge che Benevento, per quel che riguarda le aziende che si occupano di energia sostenibile, tra costruzione di elementi elettronici per impianti solari, eolici o fotovoltaici, servizi di consulenza, installazione di impianti innovativi in edifici o altri tipi di opere connesse alle energie alternative è cresciuta dal 32 per cento, ovvero il primato nazionale. Dalle 194 aziende che operavano nel campo delle energie sostenibili nel 2013 si è passati alle 250 del 2017 e alle 257 del 2018. Prevalgono le aziende di consulenza e quelle di impianti innovativi. Un boom che si è tradotto naturalmente anche in un aumento dei posti di lavoro in un periodo in cui il Sannio è stato letteralmente falcidiato dai licenziamenti e dall'innalzamento dei tassi di disoccupazione e inattività.

Oltre 400 le persone che lavorano in questo settore secondo i dati del Registro Imprese, in cinque anni il settore è riuscito a crescere di oltre 100 addetti, crescendo in termini percentuali del 25 per cento, anche in questo caso l'aumento è ai vertici delle classifiche italiane.

Dati che fanno anche il paio con quelli relativi alle aziende innovative: anche in quel caso il Sannio negli ultimi anni è al top in Italia per crescita del numero di aziende e degli occupati.





