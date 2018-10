Imprenditori sanniti incontrano i parlamentari Liverini: "Sforzo congiunto di classe dirigente sannita per garantire sopravvivenza provincia"

Confindustria Benevento ha organizzato, il 26 ottobre e il 5 novembre, a partire dalle 16.30, due appuntamenti in cui gli imprenditori incontreranno i parlamentari sanniti per condividere progetti necessari a rilanciare il territorio.

“Serve uno sforzo congiunto di tutta la classe dirigente sannita per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della provincia di Benevento – spiega Filippo Liverini presidente di Confindustria Benevento alla vigilia dei due appuntamenti. Noi imprese da sole non ce la possiamo fare a rilanciare il territorio. È oramai finito il tempo delle scaramucce e delle lotte intestine, dobbiamo lavorare per un obiettivo più nobile. Questo lo spirito che ha motivato la nostra iniziativa. Le imprese investono nelle proprie aziende, innovano, incrementano la produttività, ma se il territorio viene spogliato lentamente ed inesorabilmente di presìdi istituzionali e di servizi essenziali, continueremo a perdere competitività. Ringraziamo anticipatamente per aver accolto l’invito l’onorevole Umberto del Basso De Caro, il senatore Danila De Lucia, l’onorevole Angela Ianaro, il senatore Sandra Lonardo, l’onorevole Pasquale Maglione, il senatore Sabrina Ricciardi.